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Опубликовано 6 июля 2022, 09:29

Военные РФ сбили украинский Ми-8 в Николаевской области

Минобороны РФ: Российские средства ПВО сбили украинский Ми-8 в Николаевской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Николаевской области вертолёт Ми-8, принадлежащий ВС Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Первомайское в Николаевской области сбит один вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины", — сказал он.

Генерал-лейтенант добавил, что ВС РФ также сбили 11 беспилотников ВСУ, в частности в населённых пунктах Зелёный Гай в Николаевской области, Топольское в Харьковской области, Нововладимировка в Херсонской области, Александрополье в Луганской Народной Республике, а также в районах Вернополье, Долгенькое, Малые Проходы, Чернобаевка и Грозовое.

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Ранее Лайф писал, что российский истребитель победил в воздушном бою с украинским штурмовиком Су-25. Как сообщили в Минобороны РФ, экипаж воздушного судна РФ сбил самолёт ВСУ в районе населённого пункта Новобратское в Херсонской области.

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ТАСС / АР / Evgeniy Maloletka

Никита Осипов
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