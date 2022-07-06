Военные РФ сбили украинский Ми-8 в Николаевской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Николаевской области вертолёт Ми-8, принадлежащий ВС Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Первомайское в Николаевской области сбит один вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины", — сказал он.

Генерал-лейтенант добавил, что ВС РФ также сбили 11 беспилотников ВСУ, в частности в населённых пунктах Зелёный Гай в Николаевской области, Топольское в Харьковской области, Нововладимировка в Херсонской области, Александрополье в Луганской Народной Республике, а также в районах Вернополье, Долгенькое, Малые Проходы, Чернобаевка и Грозовое.