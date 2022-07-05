Российский истребитель победил в воздушном бою с украинским штурмовиком Су-25
Российский истребитель сбил украинский штурмовик Су-25 в Херсонской области
Экипаж российского истребителя в ходе спецоперации сбил украинский самолёт Су-25 в районе населённого пункта Новобратское Херсонской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, за прошедшие сутки средства ПВО Вооружённых сил России сбили три беспилотника ВСУ в районах сёл Чернобаевка Херсонской области, Кунье Харьковской области и Александрополь ЛНР. Кроме того, было уничтожено три тактические ракеты "Точка-У" и восемь снарядов РСЗО.
А ранее Вооружённые силы России уничтожили четыре украинских взвода РСЗО "Ураган" и "Град". Кроме того, в районе населённого пункта Кирово Херсонской области был поражён артиллерийский взвод гаубиц "Гиацинт-Б".
Wikipedia / Mil.ru