Российский истребитель победил в воздушном бою с украинским штурмовиком Су-25

Экипаж российского истребителя в ходе спецоперации сбил украинский самолёт Су-25 в районе населённого пункта Новобратское Херсонской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, за прошедшие сутки средства ПВО Вооружённых сил России сбили три беспилотника ВСУ в районах сёл Чернобаевка Херсонской области, Кунье Харьковской области и Александрополь ЛНР. Кроме того, было уничтожено три тактические ракеты "Точка-У" и восемь снарядов РСЗО.