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Опубликовано 5 июля 2022, 08:42

Российский истребитель победил в воздушном бою с украинским штурмовиком Су-25

Российский истребитель сбил украинский штурмовик Су-25 в Херсонской области

Экипаж российского истребителя в ходе спецоперации сбил украинский самолёт Су-25 в районе населённого пункта Новобратское Херсонской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, за прошедшие сутки средства ПВО Вооружённых сил России сбили три беспилотника ВСУ в районах сёл Чернобаевка Херсонской области, Кунье Харьковской области и Александрополь ЛНР. Кроме того, было уничтожено три тактические ракеты "Точка-У" и восемь снарядов РСЗО.

В ходе воздушного боя российский истребитель сбил украинский Су-25
В ходе воздушного боя российский истребитель сбил украинский Су-25

А ранее Вооружённые силы России уничтожили четыре украинских взвода РСЗО "Ураган" и "Град". Кроме того, в районе населённого пункта Кирово Херсонской области был поражён артиллерийский взвод гаубиц "Гиацинт-Б".

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Wikipedia / Mil.ru

Александра Васильева
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