Минобороны РФ сообщило об уничтожении пункта временной дислокации иностранных наёмников в Николаевской области

Российские войска высокоточным оружием поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе села Лиманы Николаевской области. Об этом сообщил журналистам во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

А в Харькове ВКС России уничтожили до 150 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники 93-й механизированной бригады ВСУ, проинформировал он.

"Поражено два пункта управления в районах населённых пунктов Звановка и Ивано-Дарьевка (ДНР), четыре склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением в районе Красное (Харьковская область), а также живая сила и военная техника ВСУ в 18 районах, в том числе пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе населённого пункта Лиманы (Николаевская область)", — сообщил Конашенков.