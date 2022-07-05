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Опубликовано 5 июля 2022, 08:29

Минобороны РФ сообщило об уничтожении пункта временной дислокации иностранных наёмников в Николаевской области

Российские войска высокоточным оружием поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе села Лиманы Николаевской области. Об этом сообщил журналистам во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

А в Харькове ВКС России уничтожили до 150 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники 93-й механизированной бригады ВСУ, проинформировал он.

"Поражено два пункта управления в районах населённых пунктов Звановка и Ивано-Дарьевка (ДНР), четыре склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением в районе Красное (Харьковская область), а также живая сила и военная техника ВСУ в 18 районах, в том числе пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе населённого пункта Лиманы (Николаевская область)", — сообщил Конашенков.

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Накануне в Минобороны отметили, что ВСУ несут значительные потери на всех направлениях. Ударом высокоточного оружия Российские воздушно-космические силы уничтожили в районе Харькова два пункта дислокации 92-й механизированной и 40-й артиллерийской бригад ВСУ.

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Алексей Берковиц
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