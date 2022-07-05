В ходе спецоперации на Украине ВС РФ уничтожили четыре взвода РСЗО "Ураган" и "Град", а также один взвод гаубиц "Гиацинт-Б". Об этом говорится в сводке Минобороны России.

ВС РФ уничтожили четыре украинских взвода РСЗО "Ураган" и "Град". Видео © Минобороны РФ

"В рамках контрбатарейной борьбы поражено: четыре украинских артиллерийских взвода реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Град" в районе населённого пункта Горловка в ДНР, а также один артиллерийский взвод гаубиц "Гиацинт-Б" в районе населённого пункта Кирово Херсонской области", — говорится в сообщении ведомства.