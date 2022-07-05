ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 июля 2022, 07:36

На Украине погиб 20-летний наёмник из Франции

RTL: Наёмник из Франции погиб от ранений, полученных в результате артобстрела под Харьковом

20-летний наёмник из Франции скончался от ранений в результате артобстрела на Украине. Об этом информирует во вторник радиостанция RTL. По данным журналистов, это уже второй случай гибели французского бойца за время конфликта в Незалежной.

По данным радиостанции, Адриан Д. ещё в марте присоединился к интернациональному легиону. Он был ранен вблизи Харькова, как и другой французский наёмник, о гибели которого стало известно ранее.

Стали известны подробности допроса пленного шведского наёмника с "Азовстали"
Стали известны подробности допроса пленного шведского наёмника с "Азовстали"

Напомним, что в начале июня на Украине погибли сразу четверо иностранных наёмников, которые находились в рядах Интернационального легиона теробороны. Это добровольцы из Нидерландов, Германии, Франции и Австралии. А позже в освобождённом Лисичанске найдены документы иностранных наёмников и инструкторов, доказывающие их участие в боях на стороне ВСУ.

BannerImage

vk.com / Минобороны РФ / Phoenix Phoenicis

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Франция
  • Украина
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar