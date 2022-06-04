Четверо наёмников из Нидерландов, ФРГ, Франции и Австралии погибли на Украине

В Незалежной погибли четверо иностранных наёмников, которые находились в рядах Интернационального легиона украинской теробороны. Это добровольцы из Нидерландов, Германии, Франции и Австралии, сообщили в пресс-службе подразделения.

"Мы хотим почтить память собратьев — Рональда Вогелара, Майкла О'Нила, Бьерна Бенджамина Клависа и Вильфрида Блерио. Нет таких слов, чтобы выразить нашу благодарность за их службу и высшую жертву... Их мужество и память о них всегда будут вдохновлять нас", — сказано в сообщении.