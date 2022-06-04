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Регион
Опубликовано 4 июня 2022, 16:32
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Четверо наёмников из Нидерландов, ФРГ, Франции и Австралии погибли на Украине

Фото © Facebook (запрещена на территории Российской Федерации) / International Legion of Defense of Ukraine (ILDU)

Фото © Facebook (запрещена на территории Российской Федерации) / International Legion of Defense of Ukraine (ILDU)

В Незалежной погибли четверо иностранных наёмников, которые находились в рядах Интернационального легиона украинской теробороны. Это добровольцы из Нидерландов, Германии, Франции и Австралии, сообщили в пресс-службе подразделения.

"Мы хотим почтить память собратьев — Рональда Вогелара, Майкла О'Нила, Бьерна Бенджамина Клависа и Вильфрида Блерио. Нет таких слов, чтобы выразить нашу благодарность за их службу и высшую жертву... Их мужество и память о них всегда будут вдохновлять нас", сказано в сообщении.

  • Фото © Facebook (запрещена на территории Российской Федерации) / International Legion of Defense of Ukraine (ILDU)
    Фото © Facebook (запрещена на территории Российской Федерации) / International Legion of Defense of Ukraine (ILDU)
  • Фото © Facebook (запрещена на территории Российской Федерации) / International Legion of Defense of Ukraine (ILDU)
    Фото © Facebook (запрещена на территории Российской Федерации) / International Legion of Defense of Ukraine (ILDU)

Фото © Facebook (запрещена на территории Российской Федерации) / International Legion of Defense of Ukraine (ILDU)

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Анатолий Симоненко
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