Четверо наёмников из Нидерландов, ФРГ, Франции и Австралии погибли на Украине
Фото © Facebook (запрещена на территории Российской Федерации) / International Legion of Defense of Ukraine (ILDU)
В Незалежной погибли четверо иностранных наёмников, которые находились в рядах Интернационального легиона украинской теробороны. Это добровольцы из Нидерландов, Германии, Франции и Австралии, сообщили в пресс-службе подразделения.
"Мы хотим почтить память собратьев — Рональда Вогелара, Майкла О'Нила, Бьерна Бенджамина Клависа и Вильфрида Блерио. Нет таких слов, чтобы выразить нашу благодарность за их службу и высшую жертву... Их мужество и память о них всегда будут вдохновлять нас", — сказано в сообщении.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что с начала мая фактически иссяк приток иностранных наёмников на Украину для участия в боевых действиях на стороне Киева.