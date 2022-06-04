Названы сроки полного разминирования Украины
От пяти до десяти лет уйдёт на полное разминирование украинских территорий, сообщил глава МВД Незалежной Денис Монастырский.
По данным украинского ведомства, в настоящее время неразорвавшиеся боеприпасы заложены на половине территории страны, около 300 тысяч квадратных километров. Причём, чтобы разминировать такие масштабы, потребуется пять или даже все десять лет, отметил министр.
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Кстати, ранее Лайф писал, что Колумбия отправит инструкторов по разминированию для украинских военных. Обучать коллег из Незалежной будут 11 военных инженеров армии южноамериканской республики.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ