ВСУ стреляли по школам и детсадам: Минобороны показало кадры разминирования населённых пунктов в Сумской области
Некоторые из применённых Вооружёнными силами Украины снарядов не разорвались, российские сапёры отвозят их в специально отведённые места и там уничтожают, заметили в военном ведомстве.
Разминирование населённых пунктов в Сумской области. Видео © Минобороны РФ
Военнослужащие инженерных войск Вооружённых сил РФ проводят разминирование территорий населённых пунктов Сумской области от неразорвавшихся боеприпасов реактивных систем залпового огня и миномётов со стороны ВСУ и националистических батальонов. Об этом сообщает Минобороны России.
Отмечается, что в результате обстрелов были повреждены здания школ, детских садов, администраций поселений и другие объекты гражданской инфраструктуры.
Командир взвода разграждения Владимир на представленных кадрах показывает боеприпасы, применяемые ВСУ. Некоторые из них не разорвались, вероятно из-за ненадлежащего качества или долговременного хранения. Все обнаруженные снаряды отвозятся в специально отведённые места и там уничтожаются.
Ранее Лайф рассказывал, что российские сапёры приступили к гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике. В очистке территорий участвует и робототехнический комплекс "Уран-6", который отлично себя зарекомендовал при проведении специальных задач на территории Сирии и Нагорного Карабаха.
Кадр видео Минобороны РФ