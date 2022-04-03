ВСУ стреляли по школам и детсадам: Минобороны показало кадры разминирования населённых пунктов в Сумской области

Некоторые из применённых Вооружёнными силами Украины снарядов не разорвались, российские сапёры отвозят их в специально отведённые места и там уничтожают, заметили в военном ведомстве.

Разминирование населённых пунктов в Сумской области. Видео © Минобороны РФ

Военнослужащие инженерных войск Вооружённых сил РФ проводят разминирование территорий населённых пунктов Сумской области от неразорвавшихся боеприпасов реактивных систем залпового огня и миномётов со стороны ВСУ и националистических батальонов. Об этом сообщает Минобороны России.

Отмечается, что в результате обстрелов были повреждены здания школ, детских садов, администраций поселений и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Командир взвода разграждения Владимир на представленных кадрах показывает боеприпасы, применяемые ВСУ. Некоторые из них не разорвались, вероятно из-за ненадлежащего качества или долговременного хранения. Все обнаруженные снаряды отвозятся в специально отведённые места и там уничтожаются.