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Регион
Опубликовано 3 апреля 2022, 10:53
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ВСУ стреляли по школам и детсадам: Минобороны показало кадры разминирования населённых пунктов в Сумской области

Некоторые из применённых Вооружёнными силами Украины снарядов не разорвались, российские сапёры отвозят их в специально отведённые места и там уничтожают, заметили в военном ведомстве.

Разминирование населённых пунктов в Сумской области. Видео © Минобороны РФ

Военнослужащие инженерных войск Вооружённых сил РФ проводят разминирование территорий населённых пунктов Сумской области от неразорвавшихся боеприпасов реактивных систем залпового огня и миномётов со стороны ВСУ и националистических батальонов. Об этом сообщает Минобороны России.

Отмечается, что в результате обстрелов были повреждены здания школ, детских садов, администраций поселений и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Командир взвода разграждения Владимир на представленных кадрах показывает боеприпасы, применяемые ВСУ. Некоторые из них не разорвались, вероятно из-за ненадлежащего качества или долговременного хранения. Все обнаруженные снаряды отвозятся в специально отведённые места и там уничтожаются.

Минобороны показало кадры уничтожения замаскированных позиций ВСУ вертолётами Ка-52
Минобороны показало кадры уничтожения замаскированных позиций ВСУ вертолётами Ка-52

Ранее Лайф рассказывал, что российские сапёры приступили к гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике. В очистке территорий участвует и робототехнический комплекс "Уран-6", который отлично себя зарекомендовал при проведении специальных задач на территории Сирии и Нагорного Карабаха.

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Кадр видео Минобороны РФ

Артур Лапсаков
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