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Регион
Опубликовано 3 апреля 2022, 10:49
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Пушилин подписал указ о создании Госкомитета обороны ДНР

Согласно тексту документа, возглавлять его будет сам глава народной республики. Уточняется, что документ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ о создании Государственного комитета обороны ДНР. Об этом сказано в сообщении группы республики в соцсети "ВКонтакте".

"Указом главы Донецкой Народной Республики от 03 апреля 2022 года создан Государственный комитет обороны", — сказано в записи.

Уточняется, что документ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Пушилин подписал указ о создании администрации города Мариуполя
Пушилин подписал указ о создании администрации города Мариуполя

А ранее Пушилин заявил об освобождении большей половины территории ДНР. Глава республики отметил, что военная спецоперация ускоряется, однако о точных сроках завершения говорить пока рано.

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VK / Денис Пушилин

Артур Лапсаков
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