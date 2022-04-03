Пушилин подписал указ о создании Госкомитета обороны ДНР
Согласно тексту документа, возглавлять его будет сам глава народной республики. Уточняется, что документ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ о создании Государственного комитета обороны ДНР. Об этом сказано в сообщении группы республики в соцсети "ВКонтакте".
"Указом главы Донецкой Народной Республики от 03 апреля 2022 года создан Государственный комитет обороны", — сказано в записи.
Уточняется, что документ вступает в силу со дня его официального опубликования.
А ранее Пушилин заявил об освобождении большей половины территории ДНР. Глава республики отметил, что военная спецоперация ускоряется, однако о точных сроках завершения говорить пока рано.
VK / Денис Пушилин