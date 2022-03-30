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Регион
Опубликовано 30 марта 2022, 11:41
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Пушилин заявил об освобождении большей половины территории ДНР

Глава республики отметил, что военная спецоперация ускоряется, однако о точных сроках завершения говорить пока рано.

Силы Донецкой Народной Республики освободили более половины территории региона от украинских войск, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-1".

"Порядка 55–60%", — сказал он, отвечая на вопрос, какую часть республики удалось взять под контроль.

Пушилин допустил рассмотрение вопроса о вхождении ДНР в состав России
Пушилин допустил рассмотрение вопроса о вхождении ДНР в состав России

Пушилин также отметил, что операция по освобождению ДНР ускоряется, однако точные данные о сроках завершения назвать пока невозможно.

Ранее Минобороны РФ представило карту освобождённых Россией, ДНР и ЛНР территорий в ходе "Операции Z". Херсонская и большая часть Запорожской области очищены от украинских националистов, а под контролем ЛНР и ДНР — 276 населённых пунктов, ранее находившихся в зоне действий украинской армии и нацбатов.

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ТАСС / Тришин Николай

Оксана Попова
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