Пушилин заявил об освобождении большей половины территории ДНР
Глава республики отметил, что военная спецоперация ускоряется, однако о точных сроках завершения говорить пока рано.
Силы Донецкой Народной Республики освободили более половины территории региона от украинских войск, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-1".
"Порядка 55–60%", — сказал он, отвечая на вопрос, какую часть республики удалось взять под контроль.
Пушилин также отметил, что операция по освобождению ДНР ускоряется, однако точные данные о сроках завершения назвать пока невозможно.
Ранее Минобороны РФ представило карту освобождённых Россией, ДНР и ЛНР территорий в ходе "Операции Z". Херсонская и большая часть Запорожской области очищены от украинских националистов, а под контролем ЛНР и ДНР — 276 населённых пунктов, ранее находившихся в зоне действий украинской армии и нацбатов.
ТАСС / Тришин Николай