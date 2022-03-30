Пушилин заявил об освобождении большей половины территории ДНР

Глава республики отметил, что военная спецоперация ускоряется, однако о точных сроках завершения говорить пока рано.

Силы Донецкой Народной Республики освободили более половины территории региона от украинских войск, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-1".

"Порядка 55–60%", — сказал он, отвечая на вопрос, какую часть республики удалось взять под контроль.

Пушилин также отметил, что операция по освобождению ДНР ускоряется, однако точные данные о сроках завершения назвать пока невозможно.