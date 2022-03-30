Samsung переименовала некоторые смартфоны из-за буквы Z

Пока новые названия получили аппараты, представленные только на трёх рынках — Эстонии, Латвии и Литвы. Будет ли список этих стран расширяться, неизвестно.

Корейская компания Samsung решила изменить название своих складных смартфонов Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3, отказавшись от литеры Z. На этот факт обратило внимание издание Android Headlines. После переименования указанные устройства получили названия Galaxy Fold3 и Galaxy Flip3.

По предварительным данным, Samsung сменила названия аппаратов на трёх рынках — Эстонии, Латвии и Литвы. Будет ли список этих стран расширяться, неизвестно. На российском сайте Samsung смартфоны пока продаются под оригинальными названиями.