Samsung переименовала некоторые смартфоны из-за буквы Z
Пока новые названия получили аппараты, представленные только на трёх рынках — Эстонии, Латвии и Литвы. Будет ли список этих стран расширяться, неизвестно.
Корейская компания Samsung решила изменить название своих складных смартфонов Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3, отказавшись от литеры Z. На этот факт обратило внимание издание Android Headlines. После переименования указанные устройства получили названия Galaxy Fold3 и Galaxy Flip3.
По предварительным данным, Samsung сменила названия аппаратов на трёх рынках — Эстонии, Латвии и Литвы. Будет ли список этих стран расширяться, неизвестно. На российском сайте Samsung смартфоны пока продаются под оригинальными названиями.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал мировое сообщество ввести наказание за использование буквы Z, использующейся в ходе российской спецоперации. В его стране, к слову, так и поступили. Верховная рада уже зарегистрировала законопроект о запрете символов Z, V и O. Их демонстрация будет трактоваться как поддержка "вооружённой агрессии" в адрес страны и наказываться ограничением или лишением свободы на срок до пяти лет.