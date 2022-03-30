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Регион
Опубликовано 30 марта 2022, 11:39
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Samsung переименовала некоторые смартфоны из-за буквы Z

Пока новые названия получили аппараты, представленные только на трёх рынках — Эстонии, Латвии и Литвы. Будет ли список этих стран расширяться, неизвестно.

Корейская компания Samsung решила изменить название своих складных смартфонов Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3, отказавшись от литеры Z. На этот факт обратило внимание издание Android Headlines. После переименования указанные устройства получили названия Galaxy Fold3 и Galaxy Flip3.

По предварительным данным, Samsung сменила названия аппаратов на трёх рынках — Эстонии, Латвии и Литвы. Будет ли список этих стран расширяться, неизвестно. На российском сайте Samsung смартфоны пока продаются под оригинальными названиями.

От V до Z: Для обозначения военной операции на Украине использовали древнерусскую азбуку
От V до Z: Для обозначения военной операции на Украине использовали древнерусскую азбуку

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал мировое сообщество ввести наказание за использование буквы Z, использующейся в ходе российской спецоперации. В его стране, к слову, так и поступили. Верховная рада уже зарегистрировала законопроект о запрете символов Z, V и O. Их демонстрация будет трактоваться как поддержка "вооружённой агрессии" в адрес страны и наказываться ограничением или лишением свободы на срок до пяти лет.

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Flickr.com / HS You

Алексей Берковиц
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