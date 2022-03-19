От V до Z: Для обозначения военной операции на Украине использовали древнерусскую азбуку Оглавление Аз есмь Z Весь мир — в буквах Аз есмь бич Божий Откуда на наших танках буква Z. И это не английская "зет", не "зомби" и даже не "запад". Это славянская буква Z — "земля", символ объединения русских земель, данных самим Богом. 210048 210048 Фото © ТАСС / Воронцова Таисия

Каждый, кто следит за сводками фронта, хотя бы раз задумывался, почему на русских танках начертаны странные буквы — Z и V. Официальная версия гласит, что они остались от учений и обозначают две группировки войск — "Zапад" и "Vосток". Но, оказывается, у этих букв есть ещё один смысл — сакральный. И чтобы его узнать, надо заглянуть в историю русского народа.

Аз есмь Z

Возникновение общего для всех славян алфавита — кириллицы — связывают с двумя православными монахами — Кириллом и Мефодием. И так уж получилось, что кириллица, равно как и более ранняя и замысловатая глаголица, несёт массу тайн. Многие знают, что в ней скрыто послание предков потомкам, но немногие — что смыслов в ней значительно больше, чем кажется на первый взгляд.

Каждая буква имеет своё название. Буква "А" называется "аз" и означает местоимение "я"; "Б" — "буки" означает буквы, азбуку, а, возможно, ещё и бытие; "В" — "веди" — означает "ведать". А весь кириллический алфавит означает основной посыл для славянских народов: "Азъ буки веди. Глаголь добро есте. Живите зело, земля, и иже како люди, мыслите наш онъ покой. Рцы слово твердо". Обычно эти слова переводят так: "Я знаю буквы. Глаголь (то есть слово) есть добро. Живите крепко на земле, как и подобает людям. Наш он покой, несите (изрекайте) слово твердо".

Кажется, это всего лишь мнемонический приём, чтобы быстрее запомнить азбуку. Но это лишь на первый взгляд. На самом деле кириллица наполнена другим — высшим смыслом. Например, первая буква "аз" означает ещё и Бога, который в Библии говорит о себе: "Аз есмь Альфа и Омега", а на персидском эта буква называется "Адам". То есть аз — это ещё и начало всего, что есть на земле.

Буква "веди" означает божественную мудрость, "глаголь" снова отсылает нас к Богу, с которого всё началось: "Вначале было слово (глаголь), и слово было Бог, и слово было у Бога". Именно Бог даёт русским "добро", "живот" (жизнь) и "землю" — то, без чего существование народа невозможно. Он же даёт человеку П — покой, И — истину и М — способность мыслить. И даже какой-то презренный "червь" вдруг предстаёт пред нами как "чрево" или "червлёный", то есть украшенный.

Вот откуда на наших танках буква Z. И это не английская "зет", не "зомби" и даже не "запад". Это славянская буква Z, ζ, взятая, как это было принято в раннем написании кириллицы, из греческого алфавита. Z — это "земля", символ объединения русских земель, данных самим Богом. Ещё одна символичная деталь: на раскладке клавиатуры с двойным шрифтом буква Z расположена там же, где и буква "Я", то есть "аз" — первая буква в азбуке, что по сути означает начало спецоперации.

Весь мир — в буквах

Свв. Кирилл и Мефодий. Миниатюра. XV в. Фото © olgabekas.livejournal.com

Но сакральное значение букв в кириллице — это лишь один из фактов. В кириллической азбуке всё подчинено законам христианства, даже в начертании букв скрыты тайные смыслы. Например, в букве "Ч" был скрыт символ потира — чаши для евхаристии, а буква "Х" всегда рассматривалась как крест, на котором был распят апостол Андрей Первозванный. Буквы Ѳ — "ферт" и "фита" означали мужское и женское начало. Доходило до того, что слова с фитой в русском языке считались неприличными. Например, слово Ѳетюк — фетюк — для мужчины было оскорбительным, ведь оно происходило от "неприличной буквы". А буквы "от" (Ѿ) и "омега" (Ѡ) означали отец и мать.

При этом каждое слово в русском языке имело свой сакральный смысл, ведь прочитать его можно было не только по буквам, но и по названиям букв. Например, слово "Господи", которым русские обращались к Богу, по буквам означало: "Глаголет он слово покоя он добро иже". А слово "мудрость" означало "Мыслите у добра рцы он слово".

Загадочны в кириллице и полны тайных смыслов и обозначения чисел буквами. Почему из них исключена буква "буки", непонятно. Возможно, потому что она одна из немногих, что не несёт в себе тайного смысла, а обозначает лишь то, что обозначает? При этом многие предшествующие алфавиты, на которые вроде бы как опирались Кирилл и Мефодий при создании славянской азбуки, всегда включали вторую букву в числовое обозначение. В греческом алфавите буква "бета" означает число 2, в древнееврейском beth тоже равна двум, это же число означают финикийская буква "бет" и албанская "ба". В общем, загадок много, а кириллический алфавит один. Он совершенно уникален и идеален для шифровки, потому что смыслов в нём — масса.

Аз есмь бич Божий

Вторая буква на русских танках — V, или "ижица", замыкает кириллический алфавит. По сути, это и есть божественная "омега" — конец, завершение. Эта буква использовалась очень редко, и людям, овладевавшим грамотой, следовало заучивать наизусть все случаи её употребления. Любопытный факт, но именно "ижица" приобрела в русской истории особенный смысл. Именно ею обозначали строгое наказание за невыученный урок, то есть порку. "Ижицу" прописывали нерадивым ученикам. Считалось, что само написание буквы напоминает кнут. Строгие учителя любили приговаривать: "Ять, фита и ижица, розга к телу ближится".

Таким образом, в двух буквах Z и V оказывается заключён глубокий ментальный посыл от "Аз альфа и омега" и объединения земель русских до принуждения к миру и наказания преступников. Специально так было сделано или получилось по воле случая, мироздания или самого Бога, не так уж и важно. Важно завершить начатое.

Фото © ТАСС / Коновалов Алексей Почему для обозначения операции по денацификации прибегли к более древним символам? 0 Эти символы были до разделения украинцев и русских Они призваны вернуть общность народам Означают славянское братство

Авторы Майя Новик