Биотерроризм и ген бога: Почему фантастические сценарии об экспериментах на Украине могут оказаться правдой Все версии исследователей о засекреченных разработках американцев. 12 марта, 21:40 Обложка © Shutterstock

На территории Украины многие годы работали 30 секретных биолабораторий США, причём украинский персонал непосредственно к исследованиям доступа не имел, перед Киевом никто и никогда не отчитывался. На военном языке всё это называется ёмким словом — биотерроризм. Так что же они там делали? На этот счёт уже есть несколько гипотез.

Продолжение бесчеловечных экспериментов японцев

Собственно, США в этом отношении — далеко не первые. Они — наследники японского отряда 731, чьи специалисты создавали бактериологическое оружие в лабораториях Маньчжурии и на Курильских островах. Живыми от них никто не уходил.

Отряд 731. Фото © Wikipedia

Японцы сосредоточились на изучении распространения инфекции среди популяции людей и на экспериментах по бактериологическому заражению местности с помощью насекомых, птиц и даже грызунов. Кстати, во время Второй мировой войны они заражали сибирской язвой не только китайские территории, но и однажды сбросили на территорию США заражённых грызунов. К счастью, вспышку чумы удалось быстро локализовать. Несмотря на то что возглавлявший команду 731 микробиолог Исири Сиро проводил эксперименты в том числе и на американских военнопленных, американцы пригрели преступника: он не только не ответил за свои преступления, но и до самой смерти спокойно работал в Мэриленде. Ещё в Японии он успел вывести штамм чумы опасней обычного в 60 раз! Кстати, ещё три генерала из отряда, попавшие в руки СССР, были осуждены — им дали по 25 лет и не расстреляли только потому, что "кровавый тиран" Сталин отменил в 1947 году смертную казнь. Показательный факт: японский принц Такеда, кузен императора Хирохито, лично инспектировал все работы отряда, а в 1964 году возглавил Олимпийский комитет.

Кроме чумы, японцы работали с сапом, бруцеллёзом и мелиоидозом — инфекциями, которыми человек может заразиться от лошадей. Для распространения инфекций они испытывали аэрозоли, но в конце концов остановились на блохах – распространителях чумы. Боеприпас так и назывался — бомба "системы Исии". Ёмкость в 10 литров раскрывалась на высоте в 100 метров, что позволяло покрыть максимальную площадь поверхности земли. Летом 1940 года испытания оружия были проведены в Центральном Китае под Ниндо и Чандэ. А во время столкновения Красной армии с японцами на Халхин-Голе японские солдаты-камикадзе заразили реку. Проводились эксперименты и по заражению скота через разбросанный по полям инфицированный корм.

Бомба "системы Исии", начинённая чумными блохами. Фото © Исторический-сайт.рф

Уже сейчас известно, что на Украине делали то же самое. Американцы искали способы увеличения патогенности вирусов и способы их максимального распространения по территории Украины и России. Для этого они планировали использовать птиц, мигрирующих грызунов и насекомых. Именно над Украиной пересекаются пути миграции перелётных птиц, которые потом пересекают почти всю территорию нашей страны. Их планировали заражать опасным штаммом гриппа H5N1 и болезнью Ньюкасла — азиатской чумой птиц, которой болеют и люди. Но это только верхушка айсберга. В Грузии в американской военной лаборатории "Центр Лугара" американцы и сейчас экспериментируют с "распылением" комаров, заражённых малярией. Есть у них и боеприпасы с капсулами для токсичных веществ и системы создания дымовых завес с отравляющими веществами. Милые люди, правда?

Разрабатывали генное оружие

Уже известно, что американцы действительно вели работы с чумой, сибирской язвой, туляремией, дифтерией и другими опасными инфекциями, при этом попутно собирая образцы русской ДНК, которые не только исследовали на месте, но и отсылали в Австралию и в Гамбург. Одновременно с этим по всем телеканалам шёл поток информации, уверяющей зрителей в том, что наука ещё не ушла так далеко, и никаких инфекций, воздействующих на определённый этнос, создать невозможно.

"Это невозможно!" — уверял журналистов один американский профессор биохимии, вполне открыто собирающий по всей России ДНК — вроде бы как для определения происхождения, принадлежности к определённым родам и даже для поиска генетических родственников. И его никто не контролировал. Куда уходили ДНК русских? "Мы не умеем такое делать! И ещё долго не научимся!" — в голос поддакивали учёные по ТВ. Но стоп! Если мы чего-то ещё не знаем, то означает ли это, что об этом не знает никто?

В 2018 году член-корреспондент Академии военных наук, американист Сергей Судаков довёл до общественности тот факт, что начиная с 2015 года в США начали создавать новые биолаборатории, для экспериментов в которых требовались добровольцы исключительно из славянской расы. "Это говорит о том, что американцы считают возможным создание биологического оружия, которое будет действовать только на определённый народ и на определённую расу", — уверен Судаков. Именно поэтому Россия и восточные страны буквально окружены биолабораториями США — конспирология стала явью.

Лаборатория Лугара в Тбилиси. Фото © eufactcheck.eu / The University of Georgia

Возможно, американские наследники Менгеле и Исири Сиро стараются выявить локусы, ответственные за межнациональные отличия, и найти механизмы воздействия на них с целью либо создания инфекций, нацеленных только на русских, либо с целью изменения "русских" генов в сторону более покладистых и покорных народов. Факт: американские военные в центре Лугара в Тбилиси в декабре 2015 года провели масштабный эксперимент над 340 добровольцами: их обещали якобы вылечить от гепатита С. Из подопытных пациентов умерло 57 человек, причём 30 из них — в один день. В графе "Причина смерти", по данным нашей разведки, значится — "неизвестна".

Ген бога

Теория о том, что в геноме человека могут содержаться определённые гены, отвечающие за его духовность: веру в бога, чувство сопереживания и причастности к народу, бескорыстность и интуицию — была высказана 20 лет назад американским генетиком. На Западе Дин Хамер прославился тем, что "научно обосновал" гомосексуализм. Якобы это такое генетическое отклонение, а не порок. Свои выводы по поводу гена бога он основал на материалах генетических, психологических и нейробиологических исследований добровольцев, в том числе изучая близнецов, которых воспитывали врозь.

Тут надо сказать, что исследования генетики близнецов были начаты в США ещё в 1930-х годах, а в 1940-х годах — в нацистской Германии. Одинаковые люди, с точки зрения нацистов, представляли собой идеальный объект для исследований. Начал эти исследования ещё Доктор Смерть Менгеле — в концлагерях он проводил жуткие эксперименты над детьми: вкалывал различные вещества одному из близнецов, а второй оставался контрольным объектом. Исследования Менгеле после войны охотно подхватили на Западе. В 1960-х годах в США провели бесчеловечный эксперимент с тройняшками: их разлучили, воспитывали в разных условиях и наблюдали за развитием и поведением.

Выяснилось, что, хотя уровень их интеллекта стал разным, то есть зависел от воспитания и окружения, другие свойства человеческой натуры оказались удивительно похожими — среди них как раз была вера в бога, чувство локтя, бескорыстность и интуиция.

Подойдя ко всему лучшему, что есть в человеке, с линейкой, он решил, что такие чувства человека, как любовь к родине и патриотизм, частично наследуются и их вполне можно измерить приборами. За эти чувства отвечает ген VMAT2, который ответственен за транспортировку в мозг моноаминовых нейромедиаторов, таких как дофамин, норадреналин и серотонин. Его хорошая работа обеспечивает человеку эволюционное преимущество и оптимизм, что позволяет человеку жить, строить дома и рожать детей в самых тяжёлых условиях. Воздействовать на этот ген учёные уже умеют с помощью лекарственных средств, таких как тетрабеназин или вальбеназин, но, возможно, американцы решили пойти дальше и просто уничтожить русских как народ?

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд и посол США на Украине Джеффри Пайетт (на первом плане) во время посещения площади Независимости. Фото © ТАСС / Максим Никитин

Не исключено, что в 2014 году мы уже видели действие новых генетических препаратов на Майдане: американцы поили украинцев чайком, а Виктория Нуланд раздавала им "печеньки", после которых нормальные люди буквально на наших глазах начинали сходить с ума. Скоро мы многое узнаем. Не исключено, что хватит на ещё один Нюрнберг.

Уже идёт расследование Следственного комитета России, которое должно выявить всех причастных к изготовлению запрещённого биологического оружия. Наши учёные расшифровывают захваченные материалы. Китай требует от США объяснений, наше Министерство обороны указывает, что коронавирус, унёсший в мире уже пять миллионов жизней, вполне мог выйти из одной из украинских лабораторий, а не из Ухани. Есть данные о том, что американцы хотели использовать летучих мышей для распространения инфекции у границ России, работали с вирусом ковида.

А тем временем в 30 странах мира продолжают работать больше 330 американских биолабораторий. И какие химеры там создают, можно только догадываться.

Удастся ли добиться закрытия американских биолабораторий по всему миру после проведения расследования? Нет, американцы не признают закон Да, в этом заинтересован весь мир

Авторы Александр Лаврентьев