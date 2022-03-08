Как советская власть ловила бандеровцев по всей стране Оглавление Договориться не удалось Внедрение и легализация Работа с агентурой Восстановление хозяйства и налаживание связей Незалежную уже пришлось однажды очищать от нацизма. Вероятно, работа была проделана слишком гуманно. Помимо этого Советы восстановили более 700 городов и тысячи предприятий на Украине. 22577 22577 Обложка © "История.РФ"

После Великой Отечественной войны перед СССР встала проблема денацификации земель, бывших под оккупантами. Особенно это касалось территории Украины, где до 30 тысяч человек воевали в УПА, а сочувствующих было ещё больше. Задача усложнялась тем, что после войны к Украине были присоединены Львов и Закарпатье с чуждым населением. Раньше эти территории принадлежали Чехословакии и Польше. По сути, задача была двойная — ликвидировать бандеровцев и "замирить" население.

Договориться не удалось

Очень быстро стало ясно, что мира не получится. Для восстановления инфраструктуры советская власть направила на запад Украины множество специалистов: врачей, учителей, строителей, партийных работников, председателей колхозов. Многие были убиты националистами. Бандиты саботировали выборы, сбор урожая, обкладывали данью целые сёла, устраивали на дорогах засады для воинских частей. Попавших к ним в руки солдат потом узнавали только по фамилиям на шинелях. В селе Ракитное Ровенской области бандеровцы расстреляли местных жителей, которые пошли в кинотеатр: "Шоб не смотрели москальские фильмы!"

Всего за время борьбы с бандеровцами ими было убито два депутата Верховного Совета УССР, один председатель облисполкома, 40 председателей городских и районных исполкомов, 1454 председателя сельсоветов, 314 председателей колхозов, 1235 советских чиновников, 251 сотрудник городских и районных комитетов партии, 205 комсомольцев, 676 рабочих, 1881 интеллигент, 50 священников, 15 355 колхозников и 860 ни в чём не повинных детей, стариков и женщин.

Сначала силовики устраивали на бандеровцев обширные облавы, но очень быстро поняли, что это неэффективно. Тогда стали отправлять в леса отряды разведчиков, которые выслеживали бандитов, а потом вызывали истребительные батальоны.

Враг был силён и организован. Помимо строгой иерархии бандеровцы имели свои отделы (референтуры) по пропаганде, обучению бойцов и обеспечению, которые прикрывались "боёвками" — группами боевиков. В зимнее время они разбредались по бункерам, а когда снег сходил, снова выходили "на дело".

Несмотря на их зверства, до 1949 года советская власть семь раз предлагала бандеровцам сложить оружие и пыталась вернуть их к мирной жизни. В мае 1947 года даже появился указ Президиума Верховного Совета СССР "Об отмене смертной казни" — теперь смерть не грозила даже отъявленным головорезам.

Когда и это не помогло, было принято решение выселять в Сибирь пособников националистов — тех, на кого они могли опереться. Сейчас украинцы плачут, что было выселено больше 26 тысяч "западенцев". Они умалчивают, что большинство вернулось уже в 1953 году, после амнистии. Эта мера значительно ослабила бандитов и позволила склонить колеблющихся к принятию советской власти.

В чьих же интересах "сражались" бандеровцы? Показательным является убийство писателя Ярослава Галана, которое можно сравнить с убийством Олеся Бузины. Два бандеровца зашли к нему кабинет, один отвлекал Галана разговором, а второй достал топор и зарубил писателя. "Он мешал нам, — признались убийцы на допросе. — Являясь популярным писателем, он вёл борьбу против националистов и против Ватикана!" Также бандеровцам не понравилось, что Галан выступал с обвинениями против них на Нюрнбергском процессе и требовал выдачи Бандеры СССР. Ещё одной видной жертвой террора стал священник РПЦ протоиерей Костельник. Он выступал за возвращение униатов в лоно православия и был убит на улице во Львове.

Внедрение и легализация

Со временем тактика бандеровцев изменилась. Они пытались легализоваться, используя поддельные документы, проникали в органы власти, обкомы партии, в училища и вузы для организации подпольных ячеек и выяснения данных о коммунистах и активистах. Жёны националистов в качестве обслуги нанимались к видным партийным работникам. Много времени и сил уделяли молодёжи. В 1949 году сотрудниками КГБ СССР была выявлена ячейка, состоящая только из молодёжи 16–17 лет.

Харьковские бандеровцы. Фото © Новости Харькова

Постепенно бандеровцы стали распространяться по СССР. В 1947 году главаря бандеровцев Лысенко нашли в Баку, где он продолжал вести подрывную деятельность. Ячейки националистов были выявлены в Сибири, на Урале, в Приволжье — в Иркутской, Красноярской, Молотовской (Пермской) и Кировской областях, — где они вели агитацию среди ссыльных и переселенцев и готовили повстанческие группы. В Омске в 1951 году была ликвидирована молодёжная группа "ОУН в Сибири". Возглавлял группу некто Турянский, уже высланный за пособничество с Украины.

"Западенцы" вели активную работу в Советской армии среди срочников. В 1951–1953 годах были выявлены ячейки среди военных под Киевом и в Закарпатье. Они не только готовили восстание, но и собирали данные о расположении частей и военных объектов для забугорных хозяев. В 1951 году в руки офицеров госбезопасности попали инструкции, присланные бандитам с Запада, в которых чётко обговаривалось, какие именно действия нужно проводить в случае вторжения в СССР американцев и англичан.

Работа с агентурой

Как с этим боролись? Во-первых, с помощью создания агентуры и внедрения агентов в ячейки националистов. Во-вторых, с помощью вербовки людей, близких к оуновцам (ОУН — Организация украинских националистов): друзей, членов семей, "фронтовых товарищей". Это было сложно, но давало отличные результаты.

Например, во время разгрома бункера некоего Мануила, главаря ячейки "Запад-Карпаты", был захвачен его подручный — Остап. Бункер Мануила был устроен по типу дота в склоне холма. Зайти в него можно было только с одной стороны, при этом вход являлся и амбразурой. Взять такой бункер было сложно. Но Мануил с женой, оставив пять подручных в бункере, решил уйти от милиции тайным ходом, велев бандитам замуровать его, а одному из них — перестрелять сообщников.

Остап остался жив лишь потому, что сам застрелил палача, после чего сдался милиции. Правоохранители не стали вскрывать вход, так как был риск минирования, а взорвали его. В результате обрушения свода Мануил и его жена погибли, а ещё один его сообщник застрелился. Остапа перевербовали, и он не только выдал властям нахождение бункера другого главаря бандеровцев — Мазая, но и принял активное участие в ликвидации бандитов. Он просто отводил их в сторону, вязал и передавал милиции.

Таким образом, однажды зацепив ниточку бандеровского подполья, советские силовики аккуратно разматывали её, выходя на всё новые и новые подпольные ячейки. На лидера подпольного бандформирования по кличке Лыцарь вышли, завербовав бандита по кличке Ловчий, а затем его подругу Елену Фальверкив. Она у подруги Лыцаря узнала, что тот лечится у врача по фамилии Блай, после чего была выведена из операции. Лыцаря попытались взять на улице Львова, но он открыл стрельбу, а потом, поняв, что уйти не удастся, застрелился.

Восстановление хозяйства и налаживание связей

Одновременно с физическим уничтожением боевиков шла огромная работа по восстановлению народного хозяйства, ведь немцами было уничтожено 714 украинских городов и 28 тысяч сёл и деревень, была убита пятая часть населения, разрушено свыше 16 тысяч заводов, полностью ликвидировано сельское хозяйство.

Разрушенная фашистами воздуходувная станция завода "Азовсталь". Фото © Фотохроника ТАСС / архив / Жданов

Советская власть начиная с 1943 года вела работы по восстановлению Новокраматорского и Старокраматорского, Макеевского заводов, "Азовстали", "Запорожстали" и ещё 314 предприятий. Гигантские средства были вложены в восстановление колхозов и совхозов. Только в 1943 году СССР дал республике четыре с половиной тысячи станков, шесть тысяч автомобилей, семь турбин и оборудование для ГЭС И ТЭЦ, 30 тысяч тонн проката, 450 тысяч кубометров леса. На одном из турбогенераторов, поступивших в Донбасс, было написано: "Собрано в Ленинграде в дни блокады".

К началу 1944 года в республику завезли 6080 тракторов, 1550 тракторных плугов, 525 металлорежущих станков, запчасти, ГСМ, 30 тысяч коров, 50 тысяч овец, 100 тысяч голов птицы, по семь тысяч лошадей и свиней. В 1946–1948 годах на Украину было отправлено 50 тысяч станков.

В восстановлении народного хозяйства Украины приняли участие специалисты из Москвы и Ленинграда, из Сибири и с Урала, из Казахстана и Узбекистана. Над Донбассом взяли шефство кемеровские рабочие. Комсомольцы Куйбышевской области (ныне Самарская) отправили на Украину три вагона с оборудованием для шахт.

В первую же пятилетку было восстановлено 164 шахты и построено ещё 60 новых. Производство чугуна достигло 9,7 миллиона тонн, а добыча нефти составила 325 тысяч тонн, что превысило довоенный уровень. Были восстановлены все крупные электростанции, в том числе Днепрогэс.

Уже в 1949 году на Украине действовало 2500 крупных и средних предприятий. В Закарпатье появилась своя горная промышленность и было построено больше 100 фабрик. А позже Львов вообще превратился в индустриальный центр, в котором было 622 предприятия.

Одновременно с этим было отстроено больше 38 тысяч сожжённых немцами школ, подготовлено 1 175 000 квалифицированных рабочих: их обучали в училищах, в школах ФЗО, на курсах. За пять лет свидетельство о получении семилетнего образования получило больше 237 тысяч человек. В 1956 году в вузах республики училось уже 325 тысяч студентов.

Для просвещения населения в сёлах появилась такая должность, как замдиректора по политической части. На эту работу коммунисты направили 1240 членов партии, уже имевших подобный опыт. Одновременно с этим налаживали производственные, научные и культурные связи между Украиной и РФ, Арменией и Белоруссией. В 1950 году на Украине выросло количество научных учреждений — с 267 до 462, в том числе появилось 30 академических институтов. Начали работу киностудии им. Довженко и Одесская, они снимали кино о борьбе с фашистами, фильмы "Родители и дети", "В далёком плавании", "Украденное счастье", "Командир корабля" и другие. В советском кинематографе украинцев старались изображать гостеприимными, добродушными людьми. Вот такие вот были советские "оккупанты".

Почему история повторилась? 0 Потому что координирующую роль ССР заняли западные спонсоры нацизма Потому что зёрна упали в подготовленную в годы войны почву Потому что запад и восток Украины — несшиваемые части

Авторы Майя Новик