Фантазия, продолжительностью 140 тысяч лет: Самые нелепые мифы, которыми потчевали украинцев после распада СССР Как украинские нацисты придумали "альтернативную историю" и почему продвигают русофобские идеи среди молодежи. 26 февраля, 21:40 Коллаж LIFE. Фото © Shutterstock

Собственно, воспитывать молодёжь русофобами стали раньше, иначе кто в 2014 году прыгал бы так бездумно на улицах украинских городов и распевал песенки про "москаляку на гиляку" и "кто не скачет, тот москаль". Но когда к власти пришла хунта, то "скакать" стала не только молодёжь, но и учителя, и преподаватели. Началась эпоха "альтернативной истории", во время которой была придумана совершенно безумная летопись страны, под которую подгонялись и фальсифицировались факты. Геббельс спросил бы: "А что, так можно было?"

История длиной в 140 тысяч лет и хатки-птахи

Если российские "альтернативщики" пытаются отыскать 5 тысяч лет утерянной истории славян, то украинцы не мелочатся: в школьных учебниках сказано, что история народа "насчитывает 140 тысяч лет". Египтяне и шумеры нервно курят в сторонке. Ближайшей "родней" объявлена тираспольская культура, существовавшая западнее Украины 7 тысяч лет тому назад. Никого не смутило, что ранние тираспольцы даже не оставили захоронений, а поздние были носатыми средиземноморцами. Их объявили предками индоевропейцев, легендарными ариями, а украинцев — их ближайшими потомками.

Название страны, по мнению украинцев, произошло не от слова "окраина". Уже 140 тысяч лет назад Украина называлась Украиной (Ораиной), а её народ — украми. На самом деле теорию о великих украх, пришедших на Днепр откуда-то из-за Волги, была придумана ещё в XIX веке поляком Тадеушем Чацким и уже тогда была признана сказкой.

В реальности укры жили на реке Укре в Германии, были союзниками руян, но в XII веке были ассимилированы германцами. История народов, живших в это время в Киевском княжестве, хорошо известна. Непонятно только желание народа отречься от собственной истории.

Националист Бебик договорился до того, что произвёл украинцев то ли от дорийцев, то ли от этеокритов — теукров. Сии великие мужи познакомили греков с культурой и дали им своих богов — Аполлона, Геракла и остальной пантеон. По Бебику, древними украми были все — троянцы (теукры — укры — украинцы), этруски — их ближайшие друзья, лелеги (ведь на Украине есть символическая птичка лелека). Копты — тоже украинцы, их язык создали на Украине. Доказательства утверждения фееричны: во-первых, в азбуке коптов 32 буквы (про Кирилла и Мефодия автор теории не слышал), а во-вторых, у коптов-де есть храм, название которого звучит по-украински "Хетт-ка-птах", что Бебик переводит как "хатка-птаха".

Согласно словарю древнеукраинской мифологии, "укри" — так называлось племя, населявшее в древние времена земли от Дании до "Львова, Чуды и Корсы". Хорошие аппетиты, ничего не скажешь. Другой националист, Силенко, заявил, что главным богом укров был Ур — создатель плуга, видимо орала. Тут, кстати, можно вывести Урал от Ура и претендовать ещё и на Урал.

Российские и белорусские колонии Киева

Фото © м/ф Три богатыря: Ход конём, Константин Феоктистов, Светлана Саченко, Александр Боярский, Слава Сэ

С историческими мифами Средних веков в учебниках истории всё сложнее. Тут националисты никак не могут определиться: то ли вся Древняя Русь называлась Киевской, а Белоруссия и Россия были её колониями, то ли в этом государстве как-то существовало отдельное государство Украина. Разговаривали эти неведомые укры, разумеется, на украинском языке. Правда, националисты не могут предъявить историкам ни одного рукописного документа тех лет, который был бы написан на украинском, но лиха беда начало — в конце концов, в каком-нибудь подвале Киева "найдут" фальшивку да и объявят её "летописью древних укров".

А пока самым древним документом остаётся "Повесть временных лет", созданная в стольном граде Киеве в 1110-х годах монахом Киево-Печерской лавры Нестором. К удивлению укров, текст её написан на древнерусском, на котором разговаривали не только в Киеве, но и в Новгороде: "Поляномъ же живущим о собѣ по горамъ симъ, и бѣ путь из Варягъ въ Грѣкы, и изъ Грѣкъ по Днепру, и вѣрхъ Днѣпра волокъ до Ловоти, и по Ловоти внити в Илмерь озеро великое, из негоже озера потечеть Волховъ и втечеть въ озеро великое Нево, и того озера внидет устье в море Варяское...»

Конечно, язык на Руси однородным не был, однако украинский язык, как и белорусский, появился позднее: связано это было с тем, что эти территории вошли в состав Литовского княжества, и русский язык на этих землях несколько веков развивался отдельно от основного древа.

Присвоили себе украинцы и гривну — школьники верят, что это исключительно украинские деньги. На самом деле гривна представляла собой слиток серебра и имела хождение по всей территории Древней Руси, в Великом Княжестве Литовском и даже в Орде. Продолжалось всё это с IX до XV века, когда гривну сменил рубль. В 1535 году появилась ещё одна русская монета — копейка. На Украине вспомнили о гривне только в 1996 году. Забавно, но и сейчас украинская гривна делится на копейки. Ничего своего укры придумать не смогли.

Старинная гривна. Фото © torange.biz

Ещё одно искажение истории украинские "учёные" внедряют в неокрепшие умы школьников — якобы Украина была таким великим государством, что освободись от ига Орды раньше Руси. Это утверждается на основании того, что галицко-волынский князь Даниил Романович сумел-де отбить нашествие монголов. На самом деле уже в 1245 году князь съездил в Орду и признал её владычество. Или на основании того, что за 18 лет до Куликовской битвы украинские земли отошли Литве. Самое интересное, что Орда этого не признала и литовские князья продолжили платить дань, собирая её с украинских земель. Но зато укры — свободные люди, а русские — рабы.

Большая часть мифологии националистов направлена на то, чтобы расчеловечить русских. По их версии, русские — это не славяне, это "презренные финно-угры". Распространился этот миф после того, как в Интернете появилась информация о том, что русские — очень монолитная нация, а на Русском Севере есть регионы, где примерно 10–15% — потомки финно-угорских народов. Украинские националисты быстренько экстраполировали всё это на всю территорию России и объявили, что русские — не славяне. Во-первых, не очень понятно, чем провинились перед ними финно-угры и чем они хуже славян. Во-вторых, это совершенно нацистское унижение других народов. В России с уважением относятся как к растворившимся в славянах народам мурома и мерь, так и к ныне здравствующим суми, веси, мокше, мордве и другим.

Русский язык украинскими националистами был объявлен не славянским, Москва — не была преемницей Древней Руси, а слово "Россия" якобы появилось только в XVIII веке. Но это то, что касается "великого прошлого" Украины. Недавнее прошлое не так радужно — ну надо же как-то оправдать собственную жестокость.

Большевистское "иго" и немецко-украинская война

Оказывается, жестокие русские поработили прекрасных укров, а Украину сделали "колонией варварской России". Не было ни Киевской губернии, которая имела такие же права, как и другие губернии империи, ни дворян, которые стали частью русского дворянства, как, например, фаворит императрицы Елизаветы Александр Разумовский или канцлер империи Безбородько. Не было и казаков, которые вошли в российское казачество. Не существовало и гетмана Хмельницкого, который присоединил своё казачье государство к Российской империи добровольно. В самом крайнем случае его существование признают, но объявляют предателем.

Но это ещё полбеды. Самой униженной из всех колоний Украина, оказывается, стала при большевиках. Не спрашивайте, как с этим уживается тот факт, что Украинская ССР в правах была равна с другими республиками и почему первые самые глобальные стройки индустриализации были начаты большевиками именно на Украине. Возможно, возводя ГЭС, строя каналы и заводы, "злые русские" хотели "уничтожить" великий народ. Нет объяснения и количеству выходцев из Украинской ССР в Кремле. Например, Брежнев и Хрущёв были выходцами из этой республики. Но кого волнуют такие мелочи?

Фото © Shutterstock

По гипотезам националистов, злые большевики мечтали извести украинцев под корень, поэтому устраивали им то голодомор, то расстрелы, а в 1944 году вообще Сталин велел всех выселить в Сибирь. Украинских националистов не волнует тот факт, что всё это: и голод, и расстрелы — происходили по всему СССР, не могут они объяснить и то, что украинцев так никуда и не выселили. То ли повезло, то ли забыли.

Большой пласт мифов затрагивает события Великой Отечественной войны. Бандеровцы объявлены едва ли не рыцарями священной освободительной войны, которые сражались как с советскими "оккупантами", так и с немцами. Тот факт, что они были полностью сформированы нацистами и фактически содержались ими, старательно умалчивается. Как утаивается и то, что члены ОУН-УПА убили 2 миллиона жителей Украины и Белоруссии — стариков, женщин, детей и младенцев.

Великую Отечественную войну украинские историки разбили на несколько отдельных войн. На Украинском фронте с немцами сражались украинцы, на Белорусском — белорусы, а где были русские — неизвестно, ведь Русского фронта не было. Зато с 1939 по 1945 год была польско-немецкая война, в 1939 году — польско-советская война, с 1940 по 1945 год была советско-румынская война, с 1941 по 1945 год каким-то образом состоялись советско-немецкая война и советско-венгерская война.

А Украина вела сразу три войны: с 1941-го по 1944-й она воевала с немцами (видимо, по представлениям националистов, ни один украинец до Берлина так не дошёл), с 1942 по 1947 год воевала с Польшей, а с 1939-го по 1954-й — ещё и с СССР. Почему ни Польша, ни СССР об этом не знали — неважно. Быть может, забыли. Если углубиться в вопрос, то окажется, что речь идёт всего-навсего о бандформированиях, которые скрывались в лесах и убивали мирных жителей, а потом ещё и получили от Сталина амнистию.

Как видите, придуманная "новая история укров" слегка замысловата. Её "основатели" мало задумываются о доказательствах и обоснованиях своих "гипотез". Однако когда речь идёт о пропаганде, доказательства, как известно, не нужны. Тут главное эмоции, воспитывающие ненависть, и миф. И чем нелепее, тем лучше.

Дала ли столь вольная трактовка истории пропагандистский эффект? Да, мы теперь это наблюдаем Нет, настоящую информацию не спрячешь

Авторы Майя Новик