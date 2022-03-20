9 советских продуктов и товаров, которые прославились на Западе Оглавление Шоколад Мёд Икра и морепродукты Коньяк и вино Ягоды и грибы Сыр и молоко Мыло и парфюмерия Хлопок, шерсть и лён Несмотря на то что американцы зубоскалили в газетах, описывая "бедственное положение" советского народа, сотрудники иностранных посольств с удовольствием везли на родину советские деликатесы и яства. 15453 15453 Обложка © ТАСС / Геннадий Кошкинцев и Владимир Медведев

В Европе, США и на Ближнем Востоке их было днём с огнём не найти. Советские продукты славились не только вкусом, но и качеством и дешевизной.

Да и советские люди, отправляясь в загранпоездки, часто думали не только о впечатлениях, но и о собственном кармане, и везли за рубеж различные деликатесы, чтобы там их выгодно продать и порадовать родных иностранной экзотикой — от магнитофонов до белья.

Шоколад

Фото © ТАСС / Роберт Нетелев

Несмотря на наличие славившегося в Европе швейцарского шоколада, советский шоколад тоже ценился. Он был качественным, в него по ГОСТу обязательно включали нужные пропорции какао и какао-масла, он был плотным и достаточно горьким — никто даже не сомневался в его абсолютной натуральности. Поэтому часто дипломаты специально везли с собой большое количество советского шоколада и шоколадных конфет — на подарки. Шоколад брали самых знаменитых марок: "Красный Октябрь", фабрика "Бабаевская", "Рот-Фронт".

Победное путешествие советского шоколада по Европе началось ещё с шоколада "Гвардейский", который был в сухпайке советских бойцов, освобождавших Европу от нацизма. Но иностранцы прекрасно отзывались и о "Спартаке", и о "Золотом ярлыке", и о других шоколадках. Американцы, например, с удивлением говорили об особой "зернистости" советского шоколада и с уважением отзывались о больших размерах плиток: за рубежом чистый шоколад продавался в гораздо меньшей расфасовке. Да и стоил значительно дороже.

У иностранок спросом пользовались коробки с наборами шоколадных конфет. В первую очередь они ценились за потрясающий вкус, а в начинках не было химии.

Однако удовлетворять возросший спрос в СССР не спешили. Например, в 1979 году на экспорт было поставлено только 4647 тонн кондитерских изделий, а в 1980 году и того меньше — 4601 тонна.

Мёд

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Высоко ценился мёд из Советского Союза. Его потребителями были уже не дипломаты, а жители близлежащих стран и эмигранты, которых особенно много было в Западной Европе и в США. Вкус русского мёда будил в них ностальгию. Мёд в СССР был дорог, но дорог он был и на Западе. Советский Союз в 1980 году поставил на экспорт 12 507 тонн мёда. Большая часть продукта распределялась между странами Восточной Европы и шла в Азиатский регион, например во Вьетнам. В 1980 году СССР поставил в ГДР 209 тонн мёда, в Венгрию — 801 тонну, а поставки в капстраны были такими мизерными, что в статистке не учитывались. Тем дороже он ценился. К слову сказать, сейчас Россия отправляет на экспорт ещё меньше мёда. В 2021 году она поставила всего 2801 тонну.

Икра и морепродукты

Экспортная продукция Астраханского рыбоконсервно-холодильного комбината. Фото © ТАСС / Алексей Леонтьев

Разумеется, на Западе — и в Париже, и в Лондоне, и в Нью-Йорке — ценилась русская икра и русская рыба: осётр, стерлядь, пелядь, лосось. Рыба из СССР была настоящим дефицитом, ведь её поставляли весьма небольшими партиями. Например, за весь 1980 год в США из Советского Союза было ввезено только 22 054 тонны рыбы и всего 245 килограммов чёрной икры. Правда, годом ранее икры завезли значительно больше — 4184 килограмма. Можно только представить, как на фоне такого дефицита выросли цены. Сокращение поставок было вызвано Олимпийскими играми — чтобы отведать икру, нужно было ехать в Москву, а поскольку США бойкотировали нашу Олимпиаду, то остались без деликатеса. В Данию икры поставляли всего на 86 тысяч рублей в год.

В ГДР в олимпийском году поставки рыбной продукции тоже были не особенно большими: в страну ввезли всего 73 тысячи банок лосося и 60 тысяч банок краба. Всего же за 1979 и 1980 год из СССР было экспортировано чёрной икры 97 и 70 тонн соответственно, красной икры — 11 и 35 тонн и морских деликатесов — 20 047 и 8759 тонн.

Коньяк и вино

Тираспольский винно-коньячный завод, 1980 год. Фото © ТАСС / Юрий Лизунов, Альберт Симановский

Водка большим дефицитом в мире не была: только в США СССР поставлял около полумиллиона декалитров в год, а общий объём эскорта достигал 2 401 610 декалитров в год. Но тем не менее водка всегда ценилась. Например, в Данию её завозили всего 5585–9782 декалитра в год. А в Колумбии её уже было днём с огнём не сыскать. Туда экспортировали водки всего на 52 тысячи рублей. Эту жидкую валюту иностранцы с руками отрывали у моряков и сотрудников диппредставительств — они везли её за границу ящиками. Рядовые туристы тоже везли водку на продажу, но могли взять с собой только определённое количество.

Ещё более дефицитными советскими алкогольными напитками были коньяки и марочные вина — не путать с обычной винной продукцией. Их СССР поставлял за границу небольшими партиями. В 1975 году на экспорт было вывезено только 35 985 декалитров коньяка; а в 1979 году — всего лишь 12 533 декалитра марочных вин.

Ягоды и грибы

Этот продукт считался в Европе настоящей редкостью. Если советский, даже самый бедный, человек мог спокойно пойти в лес и насобирать нужное для семьи количество грибов и ягод, то для жителей капстран такое бесплатное удовольствие было недоступным. Ягоды, грибы и другие дары леса приходилось покупать, а для Советского Союза это не было основным направлением экспорта. В денежном эквиваленте экспорт свежей ягодной продукции составлял всего 20–30 тысяч рублей в год, сухой ягоды — 2–3 млн, а грибов — 1–3 млн рублей.

Сыр и молоко

К середине 1980-х в СССР делали не менее 190 сортов различного сыра. Правда, 90 сортов — это были плавленые сыры, которые за границей с иронией называли "утешение алкоголика". Однако другие сыры ни в чём не уступали европейским. Были среди них и такие дорогие и редкие, как бакштейн, рокфор, камамбер, лимбургский, медынский. Их производство было освоено ещё в 1930-х годах и продолжалось долгие десятилетия. Было и производство сыров, разработанных в СССР: это "Смоленский", "Латвийский", "Охотничий", "Чайный", "Дорогобужский" и другие. За границу их поставляли мало — всего 7772–7308 тонн в год. Немногим больше продавали сливочного масла — всего 17 900 – 18 500 тонн. А вот советское молоко и кефир были настоящим дефицитом. Их за границу вывозили всего лишь на 31 тысячу рублей. Скорее всего, эти поставки покрывали только потребности дипломатических миссий.

Мыло и парфюмерия

Московское производственное объединение "Свобода". Фото © ТАСС / Станислав Панов

Особой популярностью среди богатых людей на Западе пользовались советская парфюмерия и туалетное мыло — за натуральность и тонкие ароматы. Наши модницы гонялись за импортными кремами, а западные — за нашими. И какой-нибудь жирный ночной крем, который советская женщина с пренебрежением забрасывала в самый дальний угол трюмо, становился предметом вожделения какой-нибудь небедной дамочки из Лондона: "Там же всё натуральное!". В 1980 году туалетного мыла было вывезено на 2 242 000 рублей, а косметических средств на 4 704 000 рублей.

Хлопок, шерсть и лён

Был ещё один феномен — на Западе очень ценились советские ситцы и хлопчатобумажные ткани, рисунок на которых в СССР было принято называть "бабушкиным". Все эти мелкие цветочки, турецкие огурцы и горошек, набивший оскомину советским женщинам, были нарасхват в Лондоне, Париже или в Стокгольме. Во-первых, ткань была натуральной, а значит, по западным меркам, дорогой и престижной. А во-вторых, женщины буквально таяли от аутентичного рисунка. Ценились на Западе и шерстяные ткани из СССР — за натуральность.

В год Страна Советов поставляла на экспорт 120–160 млн метров хлопчатобумажной ткани, около 2 млн метров шерстяных тканей и от 2 до 5 млн метров льна. Основными получателями продукции были Дания, Западный Берлин, Нидерланды, Италия и Норвегия. Но это ничуть не обесценивало её — получить из рук сотрудника советского посольства в подарок отрез натуральной ткани с "бабушкиной" расцветкой хотели многие.

Что больше всего ценили на Западе? 0 Икру Кремы Коньяк

Авторы Майя Новик