5 русских блюд, которые ценятся по всему миру Оглавление Русский салат: то ветчина, то рыба Солянка: свежая, консервированная и замороженная Уха: царская рыба от казаков Бефстроганов: для туристов и с лапшой Телятина по-орловски, то есть по-французски Кулебяка: с визигой, лососем и яйцами Сырники: лучший низкокалорийный десерт Сбитень: напиток Путина Пока Россия и НАТО выясняют отношения, русская кухня завоёвывает мир: экс-президент США Билл Клинтон справляет дни рождения в русском ресторане Mari Vanna, парижане сметают гречневые пирожные с квасом 19180 19180 Фото © Shutterstock

Пользуются популярностью и пирожки с ржаным ликёром, и чизкейк "с русским белым сыром". Жители Лондона, Гонконга и Стокгольма с удовольствием заказывают борщ и пельмени, но особой популярностью пользуются следующие блюда русской кухни, причём некоторые из них уже прочно вошли в меню других народов.

Русский салат: то ветчина, то рыба

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Этот салат знаком всем с детства. За границей его называют Ensalada rusa ("энсалада руса"), Rus salatası или Olivier salad — это переосмысленный в советское время салат оливье. Правда, в Европе его готовят в самых разнообразных вариациях. Поговаривают, что в некоторых странах Восточной Европы в него добавляют даже рыбу. Но основа остаётся неизменной: это недорогие овощи — отварные картофель и морковь, репчатый лук и майонез. В русских ресторанах салат подают как в его советской интерпретации, так и в его оригинальном виде — то есть так, как его задумал шеф-повар ресторана "Эрмитаж" Люсьен Оливье: с корнишонами, раками, чёрной икрой, телячьим языком и рябчиками. Заправляется всё это соусами провансаль и соя кабул.

Солянка: свежая, консервированная и замороженная

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Вы не поверите, но блюдо под названием Sbornaya solyanka иностранцы не только заказывают в русских ресторанах по всему миру и в гастрономических турах по России, но и... везут её домой, причём путеводители рекомендуют увозить этот продукт в замороженном виде, а пока не доехали — держать в холодильнике. Этот яркий, острый суп с плотным бульоном оставляет самое незабываемое впечатление у иностранцев. А уж если его сопроводить рюмочкой "беленькой"...

Многие по заслугам считают этот суп самым вкусным блюдом русской кухни. Иностранцам даже продают специальные наборы, чтобы они попробовали сами приготовить его, но результат, как правило, получается так себе.

Особенной популярностью солянка пользуется в Германии. Это связано с тем, что здесь долгое время базировался контингент советских войск. Солянку просто обожают в Саксонии, Саксонии-Анхальт, Тюрингии, Бранденбурге, Передней Померании и в Берлине. Там даже изобрели свой собственный продукт на основе русского блюда — солянку продают в консервированном виде. Кстати, немецкая экс-канцлерин Ангела Меркель ещё со времён ГДР обожает солянку.

Уха: царская рыба от казаков

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Русский рыбный суп ukha — так называют нашу уху за границей. Это относительно простое блюдо из речной рыбы с прозрачным бульоном и добавлением самых простых овощей давно завоевало сердца иностранцев. Они ассоциируют её с Доном, казаками, степной вольницей и русскими царями. Некоторые верят, что именно такой суп подавали на стол Ивану Грозному. Больше всего чопорных европейцев поражает тот факт, что в суп добавляют рыбьи плавники, рюмку водки, а потом ещё и тушат в нём тлеющую головню.

Бефстроганов: для туристов и с лапшой

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Это блюдо было вывезено из России эмигрантами и распространилось по миру ещё до Второй мировой войны: в 1938 году оно вошло во французскую энциклопедию гастрономии Larousse Gastronomique. В Японии бефстроганов подавали с белым рисом, приправленным петрушкой и сливочным маслом, в Китае можно было его заказать в ресторанах всех крупных городов, а в США бефстроганов стал популярен в 1960-х годах — его продавали даже в виде сублиматов для туристов.

Конечно, охотнее всего иностранцы едят бефстроганов в горячем виде — это кусочки говядины в сухом маринаде, обжаренные в сливочном масле с добавлением соуса из горчицы, бульона и сметаны. Классическая подача предполагает гарнир из жареного картофеля. Но в США бефстроганов едят с яичной лапшой, в Бразилии его называют Estrogonofe и подают с грибами, картофелем или рисом, а в Швеции блюдо полностью переосмыслили: его готовят из сосисок и подают с макаронами.

Телятина по-орловски, то есть по-французски

Это блюдо во всём мире называется "телятина князя Орлова" – Veal Prince Orlof, но нам оно знакомо под другим названием – "мясо по-французски". Такое разночтение связано с тем, что его придумал французский повар князя Орлова Урбен Дюбуа. Оригинальный рецепт предполагает тонко порезанную корейку (телятина), чередующуюся со слоями мелко порезанной смеси грибов и слоями лука, приправленную соусом бешамель с сыром и запечённую в духовке.

Кулебяка: с визигой, лососем и яйцами

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Coulibiac — этот традиционный русский пирог в Европу был привезён французом Огюстом Эскофье в начале XX века и далее разошёлся по миру как французское блюдо. Раньше иностранцев шокировал тот факт, что в кулебяку вместе с мясом осётра добавляли визигу – спинной мозг рыбы. Однако ныне рецепты изменились, и теперь осетрину в нём чередуют со слоями риса и зелени.

В книге Шэрон Хаджинс Bone Whacks and Caviar Snacks кулебяка названа царём русских пирогов. Её готовят, посыпая основу панировкой и укладывая сверху различные слои начинки. Рис, уложенный на панировку, поливали лимонным соком и сливочным маслом, затем клали слой обжаренных грибов, потом — яйца с кусочками отварного лосося, снова рис и тесто. Во Франции Coulibiac de saumon делают только с лососем, но в русском ресторане можно попробовать кулебяку и с другими начинками.

Сырники: лучший низкокалорийный десерт

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Русские сырники уже завоевали весь мир, войдя в топ-25 лучших десертов мира. Ресторанным критикам лишь остаётся восхищаться их вкусом и подачей; рядовые американцы называют их "пышными русскими чизкейками", а европейские фемины любят за низкую калорийность. Их подают с ягодами, мёдом, джемами и со сметаной, в них добавляют корицу, изюм и цедру апельсинов. Сырники — привилегия русских ресторанов и русских домохозяек, ведь творог можно найти не везде и не всегда.

Сбитень: напиток Путина

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Популярность сбитня объясняется тем, что президент России Владимир Путин на глазах у журналистов купил бутылку этого напитка во Владивостоке и тут же подарил её генеральному секретарю Коммунистической партии Китая Си Цзиньпину. Отныне и навсегда молва связала сбитень с царями и генсеками. За рубежом считают, что напиток был придуман чуть ли не самим Петром I и русские спасаются им от зимней меланхолии и болезней.

Кстати, даже подача блюд, ныне принятая во всех достойных ресторанах мира, называется русской. Распространение обычая подавать блюда друг за другом связывают с князем Куракиным, русским послом в Париже, который в начале XIX века ввёл в обиход французов очерёдность блюд. До него просвещённые европейцы выставляли на стол всё сразу, и пока они наслаждались закусками, горячие блюда остывали.

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Авторы Майя Новик