9 советских привычек, которым завидуют европейцы Оглавление Ходят за покупками с "шопером" Разумное потребление Любители бытовой химии Самоделкины Индивидуальный пошив Дача Сбор вторсырья Экологическая упаковка товаров Прогулки на свежем воздухе Когда-то интуристы зубоскалили по поводу привычек советских граждан, а теперь делают так же, как наши мамы и бабушки. 541572 541572 Сотрудница молодёжного ателье села Ташла во время работы. Фото © ТАСС / Бушухин Валерий

Ходят за покупками с "шопером"

Продукты в советской авоське. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

В СССР никогда не выпускали пакеты для покупок в промышленных масштабах. Поэтому в магазины ходили кто с чем мог: с авоськами, брезентовыми рюкзаками, но чаще всего с сумками, которые назывались "хозяйственные". Часто их из какой-нибудь старой юбки или плаща строчили на ножных машинках мамы и бабушки. По сути, это был квадратный мешок с ручками. Его размеры зависели исключительно от аппетита хозяина и его физических способностей. У мужчин авоськи и хозяйственные сумки бывали огромными, у женщин и бабушек поскромнее. Ценились хозяйственные сумки с толстыми ручками — так тяжёлая сумка не оттягивала пальцы. Европейцев в этой советской привычке привлекает возможность сохранять природу и не сорить пакетами, а также возможность сэкономить. От пакетов отказались уже больше 40 стран, а Германия запретила использование пакетов в супермаркетах с 2022 года.

Разумное потребление

Работница ателье во время работы. Фото © ТАСС / Калачев Сергей

Ещё одна хорошая привычка, которая была распространена в СССР и теперь вовсю входит в привычки европейцев, — это принцип разумного потребления. Действительно, в СССР покупали только то, что было необходимо позарез, и почти никогда ничего не выбрасывали. Особо экономные хозяйки умудрялись из картофельных очисток делать крахмал; платья и брюки, из которых выросли старшие дети, тут же перешивались для младших или переделывались: сарафаны надставлялись, брюки превращались в шорты, а коробка из-под чая могла ещё 10 лет служить главе семьи в гараже как ёмкость для болтиков. Даже полиэтиленовый прозрачный пакетик и тот служил владельцам не раз — его стирали, сушили и снова использовали.

Любители бытовой химии

Бригадир поточной линии во время демонстрации мыла. Фото © ТАСС / Панов Станислав

В СССР был очень распространён обычай всё делать самим. В каждой советской семье были книги "Сделай сам" и книга о том, как собственными руками отчистить ржавчину, пятно от чернил или жир с плиты. Некоторые хозяйки становились настоящими химиками: смешивали уксус с перекисью водорода и кипятили кухонные полотенца с добавлением этой адской смеси; лимоном сводили пятна от вина, печи чистили содой и солью, серебро отчищали кофейной гущей, даже зубы умудрялись чистить солью с растительным маслом. Спустя 30 лет европейцы находят такой подход к экологии собственного жилища разумным: минимум вредной химии и очевидная польза для бюджета.

Самоделкины

Создание северных сувениров в кружке декоративно-прикладного искусства во Дворце пионеров и школьников Воркуты в Коми. Фото © ТАСС / Губский С.

Принцип хендмейда был возведён в СССР на пьедестал. Хочешь сделать хорошо — сделай это сам. Поэтому мужчины были рукастыми, и женщины старались от них не отставать. Недаром на уроках труда девочек учили не только шить и варить, но и собирать элементарные бытовые приборы вроде бра. Мужчина в СССР мог заменить кран, установить унитаз и ванну, сколотить табурет или полки, сделать в квартире ремонт и отремонтировать машину. А женщины умудрялись в русских печах печь торты "Наполеон", готовили умопомрачительные блюда из самых элементарных продуктов и могли без затруднений обслужить швейную машинку. На Новый год вся семья делала новогодние игрушки на ёлку и украшения для квартиры. Дети могли без особого труда сделать простейшие вещи — подклеить порванную книгу и сделать для неё красивую закладку. Мальчики выпиливали лобзиком игрушки и разделочные доски, а девочки плели макраме или вязали салфетки, непременный атрибут советской квартиры.

Европейцам остаётся лишь завидовать советским гражданам. Привычку всё делать самим там перенимают скорее женщины, чем мужчины. Они с увлечением плетут коврики, вяжут носки и украшают кухни, расписывая старую посуду и перекрашивая комоды.

Индивидуальный пошив

Коллектив ателье за работой. Фото © ТАСС / Калачев Сергей

Красивой одежды в СССР было мало. В позднем СССР в ней не были заинтересованы подпольные цеховики, которые часто были одновременно и директорами швейных производств. Поэтому желавшие красиво одеваться граждане обращались в ателье индивидуального пошива одежды, а особые модники — и к опытным сапожникам, которые шили и мокасины, и туфли, и сапоги. Только так можно было выделиться из толпы.

Сейчас к индпошиву прибегают всё чаще, но из-за совершенно противоположной причины: выбор вещей огромен, но подобрать одежду по-прежнему непросто, особенно если модник желает, чтобы обновка не просто хорошо сидела, но ещё и отражала его внутренний мир. Теперь индивидуальность стала не только европейским, но и мировым трендом. И в Европе не только шьют на заказ платье и обувь, но и стригут, составляют индивидуальные духи и создают кремы, учитывающие особенности кожи.

Дача

Новые дома на улице Победы в районном центре Колывань. Фото © ТАСС / Владимир Зинин

"Это от нищеты!" — посмеивались раньше над советскими гражданами сытые европейцы, когда узнавали, что большая часть семей в СССР сама выращивает картошку и овощи на дачных участках. Теперь они завидуют: не у каждого европейца есть возможность есть экологически чистые овощи со своего огорода. Те, у кого есть крошечные участки земли, страшно этим гордятся, а остальным обитателям Европы приходится выращивать микрозелень на подоконниках — всё витаминная прибавка. Те, кто не может этого делать, стараются покупать продукцию с экологичных ферм и даже делают заготовки — точь-в-точь как советские хозяюшки.

Сбор вторсырья

Школьники собирают металлолом у забора завода. Фото © ТАСС / Азизов З.

Теперь европейцы признают: советская привычка собирать металлолом и макулатуру полезна не только для природы, но и для кармана. Сунул в автомат пластиковую бутылку — накормил бездомную кошку или получил скидку в магазине. Но тут надо признаться, что они несколько опередили россиян. Например, сортировка мусора в некоторых странах предусматривает не только вторичную переработку пластика, стекла и металла. Всё, что может гореть, — старая мебель, картонная упаковка, остатки обоев и обрезки плинтусов, идёт на обогрев домов. Экономно и полезно.

Экологическая упаковка товаров

Объединение "Молоко". Фото © ТАСС / Геннадий Хамельянин

Мы даже и не знали, что упаковка в СССР была самой экологичной в мире. Молочную продукцию разливали по стеклянным бутылкам и банкам, в них же разливали алкоголь, соки, сиропы, компоты и газированные напитки. Помыл тару, сдал в магазин — получил денежку. Макароны и мука фасовались в бумажные пакеты, которые продавцы замысловато закрывали треугольничком. Всё остальное, включая копчёную рыбу или селёдку, заворачивали в бумагу. Её листы, аккуратно нарезанные, стопкой лежали перед каждым продавцом. Даже торты упаковывались в картонные коробки, а пачки печенья имели бумажную обёртку. Сейчас о таком мечтают не только в Европе, но и во всём мире и даже у нас, в России.

Прогулки на свежем воздухе

Ученики спортивной школы вместе с наставником — мастером спорта Михаилом Лысенко на лыжной трассе в Битцевском лесопарке. Фото © ТАСС / Михаил Дышлюк

Европейцев раньше приводил в недоумение русский обычай гулять просто так. Теперь они признали: в этом есть смысл. Правда, этот "моцион" делался не только для досуга, но и для пользы, поскольку считалось, что прогулки на свежем воздухе укрепляют здоровье. Активные люди даже объединяются в компании. А если с собой взять палки для ходьбы — прогулка превращается в спорт на свежем воздухе.

Авторы Майя Новик