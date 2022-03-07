Предсказания, которые сбываются: Топ-5 пророчеств об Украине За последние десятилетия многие прозорливцы говорили о судьбах Украины и России. Поскольку история творится у нас на глазах, мы можем воочию убедиться в ложности или правдивости предсказаний. 6 марта, 21:40 Обложка © Getty Images / Jeff J Mitchell

Предсказание Анатолия Киевского: провал Крещатика в метро

В 2002 году в Киеве умер иеромонах Анатолий, служивший в Белой Церкви и прославившийся своей прозорливостью. Перед смертью он предрёк скорый раскол Украины. Он утверждал, что по улицам Киева будут скакать на лошадях люди с саблями, одетые в древние одежды, и говорить, что они украинцы, но истины за ними стоять не будет, "одна только пустота". Эти люди будут изымать книги на русском языке и сжигать книги на церковнославянском. Предсказывал он и раскол среди верующих: "Поколеблются верующие… Зверь выйдет со страшной силой…"

Батюшка говорил о провале земли на знаменитом киевском Крещатике. "Провал" достигнет метро, из-за чего произойдёт затопление и "будет озеро". Если принимать во внимание безответственное поведение националистов, то такая катастрофа вполне может случиться. Обращал отец Анатолий внимание и на то, что, пока "братские народы" ссорятся между собой, опасность может прийти откуда не ждали — из Азии. Обострение на границе среднеазиатских государств с Афганистаном, происходящее прямо сейчас, может быть тому подтверждением. Предупреждал он и об опасностях, идущих от Китая. Он почему-то считал, что украинцы побегут в Китай, но там им станет "ещё горше". Однако русскому народу будет ещё время на покаяние: в стране появится православный царь, которого будет бояться сам Антихрист. Он "поубирает" украинских лжеепископов. Между братскими народами будет война, а через несколько лет после неё начнётся и большая война, в которой воевать будут две или три коалиции разных стран.

Война начнётся с Ближнего Востока: мусульмане и иудеи пойдут войной "на православных христиан". Турция вторгнется в Румынию, Молдавию и на Украину — "кровь людская будет стоять в Дунае как студень", а Киев для подвижников Русской православной церкви станет настоящей Голгофой.

Женщина сидит в палатке на станции метро "Дорогожичи", которая была превращена в бомбоубежище 2 марта 2022 года в Киеве, Украина. Фото © Getty Images / Chris McGrath

Пророчество Элпидия Афонского: немцы останутся ни с чем

Греческий старец Элпидий 31 января 2022 года в интервью на радио говорил, что "война уже началась, и началась она в Сирии, но будет в конце концов перенесена в Северную Европу" — здесь окажется другой конец натянутого лука. Украине в пророчествах отводится незавидная роль: она исчезнет как государство и станет частью русского мира, ведь именно в Киеве "бьётся сердце Руси, и русские об этом знают". Он же говорил, что все попытки Германии добиться доминирования на Украине провалятся: этого не допустят русские святые. Сами же украинцы будут приветствовать приход России. Очевидно, что перенос войны "на север Европы" — это очередное противостояние или с ЕС, или с Германией. Удивительный факт: во время начала операции в Киеве оказался глава немецкой разведки BND Бруно Каль, который, видимо, консультировал украинских нацистов, а потом выехал через Польшу домой.

Руководитель Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль. Фото © ТАСС / Guido Bergmann

Будущее по старцу Георгию: семь войн

Другой греческий старец, Георгий, предсказывал, что мир ждут семь войн, первой из них была война Грузии и России. Он же предупреждал о том, чтобы Грузия не пыталась во второй раз начать войну, иначе будет уничтожена. Но, пока Россия будет разбираться с Кавказом, НАТО и Украина будут всячески провоцировать Россию на ответные действия, на войну, а когда боевые действия начнутся, американцев поддержит Турция, которая предоставит США и украинским националистам возможность нападать на Россию со своей территории. Россия быстро победит Украину, жители которой будут с радостью встречать русских солдат. Русские самолёты в первый раз вступят в бой с американскими истребителями над территорией Украины и над акваторией Чёрного моря и одержат сокрушительную победу.

На фоне этого любопытно пророчество святого Паисия Святогорского, который при жизни предсказывал, что "Украина больше никогда не вернётся к России". Вот уж точно: поживём — увидим.

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Видения Эдгара Кейси: третьей мировой из-за Украины не будет

А вот американский предсказатель Эдгар Кейси предсказал России возрождение империи, которое начнётся с налаживания отношений с Белоруссией, а затем с Восточной Украиной. После чего Россия сумеет восстановить дружественные отношения с Казахстаном, Киргизией, Грузией и Арменией, а затем русский мир придёт на Украину. Но третья мировая война из-за Украины не начнётся. Тем не менее в XXI веке какие-то катастрофические события ждут США: многие процветающие города, в том числе и Нью-Йорк, будут разрушены. Возможно, это произойдёт не из-за войны, а из-за планетарной катастрофы, тогда несладко придётся всем.

Совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость – 2022" в Белоруссии. Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Что сказала Ванга: ЕС развалится

Неожиданно всплыло старое пророчество Ванги. Почему оно не было опубликовано раньше, не совсем понятно. Возможно, люди, расшифровывающие её послания, публикуют их только тогда, когда всё уже очевидно. Вроде как Ванга напророчила, что 22.02.2022 — самый опасный день для всей Земли: "Он поделит всё на "до" и "после". Якобы США и Россия будут вести "тайные переговоры", во время которых Россия разоблачит переговорщиков, плетущих против неё козни. Мир наступит, когда "младший брат уступит старшему", к России вернутся её "младшие сёстры" — Украина и Белоруссия, к ней потянутся и Сербия, и Греция, а союз европейских государств падёт под давлением Востока.

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Авторы Александр Лаврентьев