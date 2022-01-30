Почему сбываются предсказания о катастрофах учёного Сухарева Оглавление Связь человека и космоса В катастрофе "Колумбии" виновата Ио Взгляд в прошлое За всё в ответе — планеты Есть возможность проверить Космические метациклы влияют на катаклизмы и исчезновение людей на Земле, считает учёный. 65759 65759 Фото © Shutterstock

Связь человека и космоса

Доктор технических наук Владимир Сухарев с помощью коллег из Крымского федерального университета имени Вернадского разработал метод предсказания катастроф с помощью космической волновой электромагнитной резонансной концепции (КВЭРК), которая включает в себя систему расчётов 80 ВКРЦ — простых волновых космических резонансных циклов. Проще говоря, это физико-математическая модель того, как крупные планеты нашей системы и их самые крупные спутники взаимодействуют друг с другом, циклично порождая внутри Солнечной системы возмущение гравитационных и электромагнитных полей, которое приводит к сбоям в аппаратуре и катастрофам, землетрясениям, ураганам и даже необъяснимым случаям исчезновения людей или появления НЛО как ещё непознанного природного явления.

Солнечная система. Фото © Public Domain

Способностью влиять на жизнь людей, по теории Сухарева, обладают все восемь планет нашей системы и их спутники: спутник Сатурна Титан, спутники Юпитера Каллисто, Ганимед, Ио и Европа, конечно же, наша любимая Луна и спутник Нептуна Тритон. Но помимо локальных взаимодействий планет существуют явления взаимного резонанса, когда процессы накладываются друг на друга и взаимно усиливаются — в это время и происходят на Земле масштабные катастрофы, эпидемии и войны. То есть расчёты будущего основываются на поиске совпадений земных дат катастрофических событий с расположением и взаимным влиянием небесных тел нашей системы.

Очевидно, что такой объём информации не под силу карандашу, расчётом занимается компьютерный алгоритм, программа, которая без труда находит в огромной массе информации особые "блоки", указывающие на цикличность событий и цикличность резонанса.

В катастрофе "Колумбии" виновата Ио

Больше всего на человеческую цивилизацию оказывают влияние Земля – Ио, Земля – Титан, Марс – Каллисто, Земля – Тритон, Уран – Ио, Меркурий – Сатурн, Меркурий – Каллисто, Юпитер – Тритон и, конечно же, Земля – Луна. Всего таких взаимодействий 57, каждое из них не существует отдельно друг от друга — все они образуют крупные метациклы. Каждое отдельное возмущение способно влиять на поведение людей, аппаратуру, состояние земной коры и атмосферы, а когда циклы накладываются друг на друга, влияние возрастает многократно.

Схема магнитосферы Юпитера и воздействия Ио (около центра изображения): плазменный тор (красный цвет), нейтральное облако (жёлтый), потоковая трубка (зелёный) и линии магнитного поля (голубой). Фото © Wikipedia / Volcanopele

Всемирно известная катастрофа американского шаттла "Колумбия", которая случилась 1 февраля 2003 года и в которой погибло семь астронавтов, была обусловлена взаимодействием Ио, Венеры и наложением на этот резонанс ещё 56 резонансов, возникших именно в это время. Период первого класса опасности длился четверо суток, но уже в первые сутки привёл к образованию в земной атмосфере электромагнитного сгустка, при встрече с которым шаттл вышел из строя. Недаром многие уфологи полагали, что причиной крушения "Колумбии" стал неопознанный объект. Доля правды в этом есть. Взяв катастрофу с шаттлом за базисную точку, учёный рассчитывает другие опасные дни.

Корабль "Колумбия" стартует со стартовой площадки 39А Космического центра Кеннеди. Флорида, 16 января 2003 года. "Колумбия" распалась после возвращения на Землю 1 февраля 2003 года. Фото © Getty Images / Matt Stroshane

Взгляд в прошлое

Если от базисной точки отсчитать четыре цикла Венера – Ио, то получится 15 июня 2007 года — в этот день ракета Atlas 5 не смогла вывести на орбиту два спутника США. Если отсчитать шесть циклов — выйдем на дату 17 августа 2009 года, когда случилась страшнейшая катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС, в которой погибло 75 энергетиков. Ещё через шесть циклов на воркутинской угольной шахте "Северная" случился взрыв метана, смерть унесла жизни 36 горняков. Ещё через один цикл произошёл террористический акт в метрополитене Санкт-Петербурга, в котором погибло 10 человек.

Точно так же можно "отматывать" и назад: отминусуем три цикла — и получится 27 октября 1999 года, когда наша ракета "Протон" так и не вышла на орбиту. Минус шесть циклов — и окажется, что в этот день, 25 июля 1996 года, на Украине на Хмельницкой АЭС случилась авария с выбросом радиации. 9 июля 1983 года в Таджикской ССР едва не случилась авария, подобная Саяно-Шушенской: Нурекская ГЭС работала на таких же турбинах. Если отнять 37 циклов — выйдем на Карибский кризис, а если отнять 10 674 цикла, то окажемся на дате 12 августа 9613 года до нашей эры, в которую, вероятнее всего, случилась какая-то планетарная катастрофа вроде Всемирного потопа или смены полюсов.

Хмельницкая АЭС, 1996 год. Фото © ТАСС

За всё в ответе — планеты

Взаимодействие Меркурия с Тритоном 24–25 августа 2017 года дало немыслимый тайфун "Хато" над южным Китаем и ураган "Харви" в США. Минусуем один цикл — и попадаем в 22 марта 2016 года, когда в Швеции случилось самое крупное землетрясение за сто лет. Минусуем ещё и ещё — и попадаем то в 24 октября 2014 года, когда произошла вспышка на Солнце высшей категории, то в 24 мая 2013 года, когда случилось восьмибалльное землетрясение на Фиджи.

20 декабря 2011 года в США из собственных домов таинственно исчезли два маленьких ребёнка. 23 июля 2010 года снова произошло восьмибалльное землетрясение на Филиппинах. 20 апреля 2006 года — сильные толчки на Камчатке. Одновременно с этим у берегов Австралии обнаружили танкер "Янг Сенг", с борта которого исчез весь экипаж.

Погружаемся в циклы резонанса Меркурия с Тритоном дальше. Минус 44 цикла — 26 марта 1955 года транспортный самолёт ВВС США столкнулся у побережья Америки с НЛО и исчез с 26 пассажирами. Минус 54 цикла — 18 января 1941 года в Северной Атлантике нашли судно "Исландия", на котором опять не было ни одного человека. Минус 58 циклов — 18 мая 1935 года в Кении навсегда исчезло население целого острова племени эльмоло. Людей искали с самолётом, но никого не нашли. В эту же дату в Москве упал самый большой советский самолёт — "Максим Горький". 12 июня 1925 года в Бразилии в районе Мату-Гросу исчезла экспедиция знаменитого Перси Фосетта, а 13 марта 1921 года в атмосфере Земли разразилась магнитная буря.

АНТ-20 "Максим Горький" в сопровождении двух И-5 над Красной площадью. Фото © Public Domain

Обвал фондового рынка 24 октября 1929 года и аварию ракеты "Молния 8К78М", которая случилась 7 февраля 1968 года, Сухарев тоже связывает с резонансом Меркурия и Тритона. А исчезновение подростков из Стоунхенджа в мае 1971 года — с резонансом Венеры и Тритона.

Метацикл Меркурий – Ганимед "виноват" в том, что 3 июля 1990 года взорвалась ракета-носитель "Союз", 25 мая 1980 года в США случился взрыв вулкана Святая Елена, 13 января 1977 года над Алма-Атой взорвался самолёт Ту-104, а 11 июня 1953 года в Туве прямо из лагеря исчезла экспедиция Льва Леонтьева.

Извержение вулкана Святая Елена. Фото © Wikipedia / Donald A. Swanson

Из-за взаимодействия Земли и Ганимеда 9 февраля 2003 года исчезло 14 рыбаков с индонезийской рыболовной шхуны "Хай Эм 6", а 30 августа 1981 года над Туркестаном исчез самолёт-перехватчик, вылетевший выяснить, что за объект засекли в небе местные РЛС. 9 июля 1974 года в японском городе Хьянкура загорелся истребитель "Фантом", пытавшийся сбить НЛО.

Есть возможность проверить

Точно по такой же схеме появляются на Земле и эпидемии. Подобные масштабные бедствия обусловлены взаимным влиянием метациклов. Резонансы Земля – Ио и Венера – Ио породили пандемию чумы XIV века, которую прозвали "чёрная смерть". Всего в мире умерло 75 миллионов человек, а в Европе уцелело не больше четверти населения.

Этим взаимодействием были порождены эпидемия чумы в Лондоне в 1665 году, пандемия испанки начала XX века и эпидемия азиатского гриппа в 1956 году. Данный метацикл ответственен и за гонконгский грипп, распространение ВИЧ и пандемию ковида. Следующая серьёзная пандемия, по прогнозам Сухарева, пронесётся над планетой в 2033–2034 годах.

Рабочий проводит санитарные операции в связи с чрезвычайной ситуацией с коронавирусом рядом с Пизанской башней в Пизе, Италия. 17 марта 2020 года. Фото © Getty Images / Laura Lezza

Но это всё — прошлое. Простому обывателю поверить в действенность метода сложновато — за последние годы человечество достигло такой стадии, что почти каждый день происходят какие-то сбои, технические неполадки и аварии. В 2022 году и в последующие годы у нас появляется реальная возможность проверить метод Сухарева. В своих статьях он приводит прогнозы влияния метациклов на нашу планету. В соответствии с ними самыми опасными днями в 2022 году будут 13 июня, 10 июля, в 2023 году — 12 марта, 25 апреля, 15 июля, 12 августа, в 2024 году — 17 августа, 13 и 25 сентября. Стоит, наверное, помнить, что период "аларма" может включать в себя до трёх суток после этих дат.

Авторы Александр Лаврентьев