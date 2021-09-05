Предсказания, которые сбываются: Сербский пастух предвидел страшные эпидемии XXI столетия, изобретение сонного оружия и новую войну России Пророчества сербского пастуха Митара Тарабича, жившего в XIX веке, касаются не только территории бывшей Югославии, но и всего мира, а России он уделял особое внимание. 4 сентября, 21:40 Фото © Shutterstock

Видения сбылись

Многое из того, что говорил Тарабич, уже сбылось: он предсказал убийство королей из сербской династии Обреновичей, восхождение на трон Карагеоргиевичей, войну с турками четырёх государств, исповедующих православие (Греции, Сербии, Болгарии и Черногории), завоевание Сербией Косова и Первую мировую войну, которая началась после этого.

— Прольётся много крови, — говорил Тарабич. — Если бы та кровь была рекой, её течение легко покатило бы огромный валун.

Он с точностью предсказал даты прихода и ухода с сербской земли германцев в Первую мировую, предвидел, что оккупанты будут находиться в Сербии ровно три года. Предсказал свержение непопулярного принца Павла Карагеоргиевича и отбытие его "за море" — в Британию. В его пророчествах называлось точное время вторжения в Сербию нацистов и указывалось, что Россия начнёт воевать только после того, как Германия ("злая армия") нападёт на неё первая.

О Второй мировой войне Тарабич напророчествовал, что "люди со звёздами во лбу" смогут противостоять фашистам в Сербии — в городе Ужице — 73 дня, а потом откатятся "за реку Дрину" — и в стране наступят жестокие времена. Народ начнёт резню, а враги будут потешаться над сербами и хорватами. Их победит человек "на белом коне с голубыми глазами".

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Так оно и вышло: 73 дня партизаны Иосипа Броз Тито сдерживали натиск итальянских фашистов, прежде чем отступить. На шапках коммунисты Броз Тито носили звёзды. А голубоглазый Иосип встал во главе партизанского и освободительного движения, и он был большим любителем лошадей.

О России и её участии в войне Тарабич говорил, что стране придётся вступить в союз с великими заморскими государствами, чтобы одержать победу. Неграмотный пастух предсказал не только гибель гитлеровской Германии, но и возникновение Организации Объединённых Наций, и даже то, что авторитет ООН со временем упадёт, сильные страны уже не будут оглядываться на её решения. Он предвидел, что в мире долго не будет больших войн, только ряд конфликтов. Тарабич уже тогда знал, что после войны появится государство Израиль, которое долгое время не будет жить в мире, "но в конце концов мир наступит и там", знал, что Югославия возвысится и что население её будет обеспеченным: "Наше королевство будет сильным, любимым и уважаемым. Люди смогут есть белый хлеб и пшеничную муку сколько захотят. Все будут ездить на телегах без волов. Люди станут летать по небу и смотреть на землю с высоты вдвое выше горы Тара". Предсказал он и смерть Броз Тито из-за ампутации ноги, и распад государства Югославия.

Что будет завтра с нами

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Как видите, всё это сбылось. Даже ногу Броз Тито действительно ампутировали из-за диабета. Но нас, конечно же, интересуют предсказания нашего с вами будущего. Что ж, обратимся к Тарабичу. О событиях XXI века предсказатель говорил довольно уклончиво, всё больше напирая на моральное разложение людей и отсутствие веры.

— Мир и изобилие, в которых все станут жить после второй большой войны, будут не более чем горьким обманом, потому что многие забудут о Боге и станут поклоняться лишь человеческому разуму. А что такое человек по сравнению с Божьей волей и Божьим знанием? Меньше капли воды в океане. Люди построят ящик, внутри которого поместят устройство с картинками... С помощью устройства человек сможет видеть всё, что делается повсюду в мире".

Вот что пророчества Тарабича говорят о нефти, в том числе и о российской: "Люди станут копать колодцы в земле и добывать "золото", которое даст им свет, скорость и энергию, а Земля будет плакать, потому что на её поверхности золота и света намного больше, чем внутри... Только много лет спустя люди подумают об этой энергии и поймут, как глупо было сверлить все эти дырки".

Тарабич предсказал массовое переселение людей в города и более поздний отток населения обратно в сёла — на "здоровую" почву. Предсказал даже появление моды "унисекс": "Невозможно будет отличить мужчину от женщины. Все станут одинаковыми... На свадьбе трудно будет понять, где жених, а где невеста. Люди будут всё меньше понимать, зачем живут. Они будут рождаться, не зная, кем были их прадеды. Они будут уверены, что знают всё, но не будут знать ничего".

Затем на человечество обрушится эпидемия — учёные будут искать лекарство и не найдут его. Человечество полетит к другим планетам, посетит Луну и отправится к звёздам, но так и не найдёт там жизни, подобной нашей. "Человек... найдёт там безжизненные пустыни, но и тогда... будет считать, что знает обо всём больше Бога".

Ненависть и эгоизм поселятся в душах людей: "Чем больше будет знаний, тем меньше будет любви между людьми. Они больше будут заботиться о вещах, чем о близких. Человек больше не будет доверять соседу".

Далее Тарабич предсказывает ужасное: прогресс отравит природу, в злобе люди начнут рассеивать над водой болезни, и народ начнёт умирать "без счёта". Жители начнут бежать из городов, станут искать некую гору с тремя крестами, чтобы спастись на ней. Но многие погибнут от голода и отравленной еды. Начнётся ещё одна война, в которой "самый великий и злобный" (очевидно, Антихрист) будет сражаться с "самым сильным и отчаянным". Сражение будет идти как на земле и на воде, так и в воздухе. В видениях Тарабич наблюдал, что третья мировая война мало коснётся Сербии — сражение будет идти "над головами сербов", горящие люди будут падать на хорватские города. Единственным местом, которого война не коснётся вообще, станет страна "в окружении больших морей". Уцелеть в этой войне можно только "на горе с тремя крестами".

Кроме того, Тарабич предсказал изобретение "новых пушечных ядер", от которых враги будут впадать в сон целыми армиями и городами. России же он, подобно афонским старцам, предсказал грядущую войну с Турцией, после которой Константинополь снова станет центром православия.

Предсказал свою смерть

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Стоит ли верить предсказаниям неграмотного пастуха? Сложно сказать. С одной стороны, он, совершенно очевидно, обладал даром предвидения, что бывает у православных монахов. С другой — хоть он и являлся очень верующим человеком, он был не монахом, а обычным пастухом. Свои пророчества он рассказывал своему куму, протоиерею Захарию Захаричу. Тот карандашом записывал видения в тетрадку и после смерти Тарабича, которая наступила, когда тому было всего 43 года, хранил её как зеницу ока. Сейчас записи с предсказаниями находятся у внука Захарича — Деяна Маленковича.

Молва приписывает семье Тарабича множество разных качеств. Якобы даром предвидения обладал не только Митар, но и его дядя Милош, которому однажды явились три ангела и наделили его даром предвидения, от которого Милош отказывался. Так как он был эпилептиком и обладал угрюмым нравом, односельчане относились к его предсказаниям с недоверием. Отмечали, что и Митар Тарабич тоже был "не от мира сего". Манера изъясняться у обоих Тарабичей была замысловатая, крестьяне их часто не понимали. Но они же рассказывали, что Митар однажды предсказал кончину сербского князя Михаила. Случилось это так: когда крестьяне сидели у костра, Митар вдруг вскочил, взбежал на пригорок и, подняв руки, вскричал, что видит, как нож вонзается в самого князя Михаила. Испуганные односельчане на всякий случай сдали его исправнику. Отпустили провидца, только когда из Белграда пришло известие о князе, которого действительно зарезали.

Так же странно Тарабич предвидел и собственную кончину. На покосе он вдруг велел одному из мальчиков привести на луг протоиерея Захария: "Пусть приедет, меня отпоёт". Когда священник приехал на поле, то нашёл Митара вполне живым и полным сил. Он разозлился и повернул назад, но не успел отъехать и версты, как его нагнал посыльный на коне и велел возвращаться на поле, так как Митар Тарабич умер.

Так что, похоже, нам остаётся лишь ждать, когда большая часть из нас "возомнит, что знает всё, хотя на самом деле не будет знать ничего", отречётся от близких, забудет прадедов и начнёт третью мировую войну. Перспектива, прямо скажем, не очень, недаром в Сербии пророчества Тарабича называют чёрными.

Остаётся открытым и вопрос, что за место "гора с тремя крестами"? Может ли это быть конкретный географический объект, как, например, гора с тремя крестами в Вильнюсе, в Баварии или даже в Боржоми, или это иносказание? Например, страна с тремя крупными православными монастырями? Впрочем, говорят, и в Сербии есть такая гора. В любом случае, поживём — увидим.

Авторы Майя Новик