5 необычных гениев, чей талант лечить стал призванием Почему вундеркиндам всегда приходится бороться с общественным мнением. Вспомним истории пяти уникальных врачевателей, которые заявили о своих способностях, не достигнув и 10 лет. 7 сентября, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Халилов Яшар, © ТАСС / "Столица С"

Когда юная Алиса Теплякова сообщила, что планирует поступать в МГУ на психологический факультет, ей не поверили. Окружающие утверждали, что 9-летний ребёнок слишком мал, чтобы "лечить" человеческие души. Однако она всё-таки была зачислена, и в соцсетях снова разгорелись споры на тему, сможет ли Алиса работать по профессии. Неравнодушные "доброжелатели" пишут, что психологический факультет МГУ теряет уровень и доверие. Родители студентов столичного университета уверены, что Алиса провалится уже на изучении работ доктора Фрейда, поскольку в его трактатах есть тема секса.

Но в истории человечества были и другие юные таланты, заявившие о своих необычайных способностях. Вспомним о вундеркиндах, которые не только начинали лечить людей, но и поступали в медвузы и в раннем возрасте работали по профессии.

Константин Славин

Фото © ТАСС / Тавакалов Альберт

Когда ему исполнилось пять лет, родители заметили, что мальчик проявляет любопытство к учёбе, и отдали его в первый класс. В одном классе Костя долго не задерживался. Например, первый класс он закончил за три месяца, на второй ушёл год. Третий класс мальчик освоил за полгода и столько же времени ему понадобилось для изучения программы четвёртого класса. В пятый школьник пошёл вместе с ребятами старше его на четыре года. С тех пор перепрыгивать из класса в класс ребёнок перестал и закончил школу в 11 лет с золотой медалью.

В 12 лет он захотел учиться на медицинском факультете и поступил в Азербайджанский государственный медицинский институт. После вуза Константин Савин поехал в Москву и поступил там в ординатуру. Свою первую операцию юноша провёл в 19 лет. Но в 90-е молодого и успешного нейрохирурга пригласили в Америку для обучения иностранных студентов, там он и остался. Сейчас Константину Владимировичу 52 года и он один из ведущих американских нейрохирургов.

Акрит Джасвал

Скриншот Youtube / Naked Stories

По словам родных, мальчик, появившийся на свет в Индии, отличался от других детей уже в младенческом возрасте. Пока все сверстники лежали в колясках, Акрит уже уверенно ходил и разговаривал. К двум годам он начал читать и писать. Примерно в это же время увлёкся медициной. Он прочитал большое количество медицинской профессиональной литературы, зачитывался трудами учёных. Вскоре стал лечить своих родных. Но по-настоящему о нём заговорили после проведения первой операции. Это случилось, когда ему было семь лет.

Рядом с домом его родителей жила девочка, которая сильно обожгла руку, в результате чего пальцы малышки срослись. Семья была бедной, и денег на операцию по разъединению пальчиков у них не было. Узнав, что соседский ребёнок обладает особым даром, семья обратилась к мальчику и его родителям с просьбой о помощи. Акрит согласился и самостоятельно разделил фаланги. В возрасте 12 лет он уже учился в медицинском колледже, мечтая изобрести лекарство от рака.

Наталья Дёмкина

Фото © ТАСС / "Столица С"

Способности девочки-вундеркинда из Саранска проявились только в 10 лет. Она неожиданно стала "видеть" внутренности людей и указывала на их патологии. Первый раз озарение случилось дома. Наталья сообщила маме, что видит её органы как рентген, и рассказала ей о проблемах со здоровьем. Люди выстраивались к ней в очередь, чтобы получить подтверждение своего заболевания. Через несколько лет её стали приглашать в различные исследовательские центры, в том числе и за границу. Позднее у девочки появились способности и к ясновидению. Она ставила диагнозы даже по фотографии.

Изучением феномена необычайных способностей Натальи Дёмкиной занимались в Японии. Доктора наук из Центра изучения человека Токийского университета аплодировали Наталье стоя, а после эксперимента девушке выдали документ, подтверждающий её способности. В итоге Наталья окончила Московский медицинский университет им. Семашко, а потом несколько лет работала в Центре специальной диагностики человека в Москве. Сейчас ей 34 года, из центра она уволилась, дальнейшую свою работу не афиширует.

Рай Ронг

Фото © NTD

Будущий врачеватель родился в Камбодже. Способность исцелять людей у ребёнка проявилась уже в три года: мальчик мог не только указывать на болезни, но и лечить. Вместе с отцом он собирал целебные травы и готовил чудодейственные снадобья от различных болезней. Плату за лечение у жителей провинции Пре-Прей семья получала едой, игрушками или одеждой, иногда деньгами. Сейчас мальчику 11 лет, и его способности растут. В будущем он хочет посвятить себя медицине.

Алани Сантос

Фото © "Центр апологетических исследований"

В 2014 году в мире узнали ещё об одной маленькой целительнице, только теперь из Бразилии — 8-летней Алани. Девочка утверждала, что Бог дал ей силу лечить людей от страшных болезней, в том числе и поражения иммунной системы. Алани из верующей семьи, всегда принимала больных в церкви. По информации местных СМИ, ребёнка прозвали "маленькая миссионерка". Сейчас девочке 15 лет и она проводит приём больных по всей стране и общается с обращающимися к ней по Интернету.

Авторы Татьяна Богданова