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Фильм-концерт Агутина вошёл в лонг-лист "Латинской Грэмми"

Режиссёром выступил Алексей Логвинченко, автором слов — Алекс Сино, а музыки — сам Агутин.

7 сентября, 18:22

Фото © Instagram / agutinleonid

Фильм-концерт "Леонид Агутин. Cosmo Life" вошёл в лонг-лист "Латинской Грэмми" в номинации "Лучший музыкальный фильм". Об этом рассказал сам Агутин на своей странице в "Инстаграме".

"Друзья, спешу поделиться хорошей новостью! Фильм "Леонид Агутин. Cosmo Life" не остался без внимания, и нас опять выдвинули на "Грэмми"! На этот раз Латинской! Претендуем на лучший музыкальный фильм в номинации Best Long Form Music Video", — написал Леонид Агутин.

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По случаю такого события исполнитель опубликовал клип-альманах с живым звуком на песню Cosmopolitan Life. В нём отражены все "международные приключения, начиная с концерта в Гаване и после". Режиссёром клипа выступил Алексей Логвинченко, автором слов — Алекс Сино, музыку написал сам Агутин.

Ранее стало известно, что Михаил Шуфутинский стал главным героем комикса "Третье сентября". В нём рассказывается о путешествии певца по мультивселенной, где "всё не то и всё не так" и где вечное третье сентября.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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