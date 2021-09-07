Фильм-концерт Агутина вошёл в лонг-лист "Латинской Грэмми"
Режиссёром выступил Алексей Логвинченко, автором слов — Алекс Сино, а музыки — сам Агутин.
Фото © Instagram / agutinleonid
Фильм-концерт "Леонид Агутин. Cosmo Life" вошёл в лонг-лист "Латинской Грэмми" в номинации "Лучший музыкальный фильм". Об этом рассказал сам Агутин на своей странице в "Инстаграме".
"Друзья, спешу поделиться хорошей новостью! Фильм "Леонид Агутин. Cosmo Life" не остался без внимания, и нас опять выдвинули на "Грэмми"! На этот раз Латинской! Претендуем на лучший музыкальный фильм в номинации Best Long Form Music Video", — написал Леонид Агутин.
По случаю такого события исполнитель опубликовал клип-альманах с живым звуком на песню Cosmopolitan Life. В нём отражены все "международные приключения, начиная с концерта в Гаване и после". Режиссёром клипа выступил Алексей Логвинченко, автором слов — Алекс Сино, музыку написал сам Агутин.
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