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"Телега впереди лошади": Слуцкий обвинил ЕС в русофобии за призывы не признавать выборы в Госдуму

Он подчеркнул, что наша страна имеет полное право рассчитывать на независимые оценки, так как голосование проводится честно и прозрачно. А подобными действиями Запад вмешивается в дела РФ.

7 сентября, 18:14

Леонид Слуцкий. Фото © ТАСС / Сорокин Донат

Председатель думского Комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Европейский парламент намерен обсудить доклад с рекомендацией не признавать легитимность выборов в нижнюю палату Парламента России. По мнению депутата, всё это в очередной раз демонстрирует политику вмешательства в дела РФ.

"По-видимому, европарламентариев не сильно смущает "телега впереди лошади", они уже заранее готовы выдать свои оценки, причём без каких-либо заключений мониторинговых миссий", — написал парламентарий в своём телеграм-канале, уточнив, что обсуждение вопроса намечено на 14 сентября, то есть за три дня до старта голосования.

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При этом Слуцкий выразил надежду, что национальные парламенты иностранных государств и межпарламентские организации всё-таки отправят свои делегации на думские выборы. Он подчеркнул, что наша страна имеет полное право рассчитывать на независимые оценки, так как голосование проводится честно и прозрачно. Курс же "коллективного Запада" парламентарий назвал русофобским.

Напомним, ранее Комитет Европарламента по иностранным делам призвал Евросоюз подготовиться к непризнанию результатов предстоящих выборов в нижнюю палату российского парламента.

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Выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы — в частности, девяти глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний. Центризбирком России ранее показал логотип и слоган предстоящего голосования.

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Свыше 2,4 тысячи избирателей досрочно проголосовали на думских выборах за рубежом

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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