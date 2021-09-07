"Телега впереди лошади": Слуцкий обвинил ЕС в русофобии за призывы не признавать выборы в Госдуму
Он подчеркнул, что наша страна имеет полное право рассчитывать на независимые оценки, так как голосование проводится честно и прозрачно. А подобными действиями Запад вмешивается в дела РФ.
Председатель думского Комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Европейский парламент намерен обсудить доклад с рекомендацией не признавать легитимность выборов в нижнюю палату парламента России. По мнению депутата, всё это в очередной раз демонстрирует политику вмешательства в дела РФ.
"По-видимому, европарламентариев не сильно смущает "телега впереди лошади", они уже заранее готовы выдать свои оценки, причём без каких-либо заключений мониторинговых миссий", — написал парламентарий в своём телеграм-канале, уточнив, что обсуждение вопроса намечено на 14 сентября, то есть за три дня до старта голосования.
При этом Слуцкий выразил надежду, что национальные парламенты иностранных государств и межпарламентские организации всё-таки отправят свои делегации на думские выборы. Он подчеркнул, что наша страна имеет полное право рассчитывать на независимые оценки, так как голосование проводится честно и прозрачно. Курс же "коллективного Запада" парламентарий назвал русофобским.
Напомним, ранее Комитет Европарламента по иностранным делам призвал Евросоюз подготовиться к непризнанию результатов предстоящих выборов в нижнюю палату российского парламента.
Выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы, в частности девяти глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний. Центризбирком России ранее показал логотип и слоган предстоящего голосования.
Леонид Слуцкий. Фото © ТАСС / Сорокин Донат