Памфилова уличила США в желании дискредитировать выборы в России

Нельзя допустить дискредитацию избирательной кампании в России, которой будет заниматься американская сторона после негативной мировой оценки выборов лидера Соединённых Штатов. Об этом заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

"Мы давно работаем, чтобы перешибать негативные информационные потоки, но нам нужна помощь. Другие сообщества тоже должны нам помогать. Это наша общая проблема, если мы хотим не допустить роста количества фейков. Ведь после выборов президента Соединённых Штатов и негативной оценки мировой общественностью этих выборов американской стороне надо перевести стрелки на нас, это их дело чести", — пояснила Памфилова.

Она также отметила, что цель Вашингтона — "снести выборы, дискредитировать Россию". В то же время задача российской стороны — отстоять выборы и не допустить исполнения желаний США. По словам Памфиловой, это гражданский долг каждого россиянина, которому небезразлична судьба родины.

"Надо двигаться наступательно, динамично, оперативно разоблачать фейкоделов, называя вещи своими именами. Это наше общее дело — защита гражданского общества. Дело экспертов и простых людей, тех, кто переживает за страну, и тех, кто не хочет, чтобы их топили в потоке злобной лжи. Мы вместе должны отстоять наши выборы, прямые, в отличие от [выборов] тех, кто пытается нас учить", — заявила глава ЦИК.

Памфилова также напомнила, что в сентябрьских выборах "представлен весь общественно-политический спектр, есть конкуренция, есть за кого голосовать: от правого до левого сектора". Она подчеркнула, что проводить выборы следует "открыто, честно и прозрачно", чтобы никто не смог усомниться в их результатах.

Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, изберут девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.