Свыше 2,4 тысячи избирателей досрочно проголосовали на думских выборах за рубежом

Более 2,4 тысячи избирателей досрочно приняли участие в голосовании на думских выборах за пределами России. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

"С 3 сентября уже проводится досрочное голосование на участках, которые находятся за пределами РФ. По состоянию на вчерашний день <...> досрочно проголосовало на сей момент 2437 избирателей в шести странах", — сказала она на заседании ЦИК.

Памфилова напомнила, что с 29 августа в 36 российских регионах идёт досрочное голосование в труднодоступных или отдалённых местностях, а также на судах и полярных станциях. В общей сложности, по её словам, по состоянию на 5 сентября 29 628 граждан досрочно совершили волеизъявление.