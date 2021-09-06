Свыше 2,4 тысячи избирателей досрочно проголосовали на думских выборах за рубежом
Как отметила Элла Памфилова, совершить волеизъявление россияне, находящиеся за пределами РФ, могут с 3 сентября. Также сейчас досрочно голосуют в труднодоступных или отдалённых местностях родины.
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Более 2,4 тысячи избирателей досрочно приняли участие в голосовании на думских выборах за пределами России. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
"С 3 сентября уже проводится досрочное голосование на участках, которые находятся за пределами РФ. По состоянию на вчерашний день <...> досрочно проголосовало на сей момент 2437 избирателей в шести странах", — сказала она на заседании ЦИК.
Памфилова напомнила, что с 29 августа в 36 российских регионах идёт досрочное голосование в труднодоступных или отдалённых местностях, а также на судах и полярных станциях. В общей сложности, по её словам, по состоянию на 5 сентября 29 628 граждан досрочно совершили волеизъявление.
Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, изберут девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.
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