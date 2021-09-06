После сентябрьских выборов Центризбирком России (ЦИК) собирается разработать рекомендации для законодателей по борьбе с технологией использования кандидатов-двойников в ходе избирательных кампаний. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Причиной для принятия подобного решения стал инцидент с появлением двух двойников кандидата от партии "Яблоко", депутата Заксобрания Петербурга Бориса Вишневского. Ранее там два самовыдвиженца, сменив имя и фамилию, стали полными тёзками парламентария.

"Я считаю, что это просто позорище, безобразие. Это просто издевательство над избирателями. <...> Предложение для новых законодателей подготовим, чтобы подобных позорных случаев просто не было", — сказала Памфилова в эфире радиостанции "Коммерсант FM".