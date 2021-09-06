"Просто позорище": Памфилова пообещала разобраться с кандидатами-двойниками на выборах
Причиной для этого стал инцидент в Петербурге. Там в ходе нынешней избирательной кампании зафиксирован случай выдвижения полных тёзок в одном и том же округе.
Элла Памфилова. Фото © ЦИК РФ
После сентябрьских выборов Центризбирком России (ЦИК) собирается разработать рекомендации для законодателей по борьбе с технологией использования кандидатов-двойников в ходе избирательных кампаний. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
Причиной для принятия подобного решения стал инцидент с появлением двух двойников кандидата от партии "Яблоко", депутата Заксобрания Петербурга Бориса Вишневского. Ранее там два самовыдвиженца, сменив имя и фамилию, стали полными тёзками парламентария.
"Я считаю, что это просто позорище, безобразие. Это просто издевательство над избирателями. <...> Предложение для новых законодателей подготовим, чтобы подобных позорных случаев просто не было", — сказала Памфилова в эфире радиостанции "Коммерсант FM".
Ранее сообщалось, что свыше семи тысяч избирателей досрочно проголосовали на думских выборах в 10 регионах РФ. Речь идёт о гражданах, совершивших волеизъявление в труднодоступных и отдалённых местностях. Также досрочно проголосовали лица, находящиеся на кораблях.
Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, изберут девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.
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