"Иногда лучше жевать, чем говорить": Спикер Верховной рады раскритиковал идею переименования страны в Русь-Украину
Информации о том, что в офисе украинского президента готовится такой законопроект, у Дмитрия Разумкова нет. Политик выразил надежду, что до этого так и не дойдёт.
Фото © Facebook.com / dmytro.razumkov
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков раскритиковал идею советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о переименовании страны в Русь-Украину. Как ответил Разумков на брифинге в понедельник, некоторым чиновникам порой лучше "жевать, чем говорить".
"Украина сегодня требует изменений и реформ, но она точно не требует изменения названий. Мы с вами живём в стране Украина, и, я думаю, это устраивает 99,9% наших граждан. Давайте работать над первой частью, с названием как-то мы разберёмся", — рассуждает спикер Верховной рады.
Разумков предостерёг своих коллег от того, чтобы "играться с названием страны и тем более пытаться на этом хайпануть".
"Не знаю, в каком состоянии люди дают комментарии. Но информации о том, что в офисе президента готовится такой законопроект, у меня нет, и надеюсь, что это фейк", — резюмировал он.
Напомним, в офисе Зеленского предложили переименовать Незалежную в Русь-Украину на прошлой неделе. В Киеве также заявили о желании отобрать бренд "русский". Там отметили, что Украина и есть Русь, а вот Москва на это наследие может "претендовать с натяжкой".
Ранее бывший депутат Верховной рады Александр Доний заявил об опасности инициативы переименования. По его словам, это принесёт в страну раскол: кто-то будет считать себя украинцем, а кто-то — украино-русином. К слову, историки тоже не оценили идею добавить в название Украины Русь. Предложение отнять бренд "русский" искажает прошлое, считают учёные.
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