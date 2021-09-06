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"Иногда лучше жевать, чем говорить": Спикер Верховной рады раскритиковал идею переименования страны в Русь-Украину

Информации о том, что в офисе украинского президента готовится такой законопроект, у Дмитрия Разумкова нет. Политик выразил надежду, что до этого так и не дойдёт.

6 сентября, 12:20

Фото © Facebook.com / dmytro.razumkov

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков раскритиковал идею советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о переименовании страны в Русь-Украину. Как ответил Разумков на брифинге в понедельник, некоторым чиновникам порой лучше "жевать, чем говорить".

"Украина сегодня требует изменений и реформ, но она точно не требует изменения названий. Мы с вами живём в стране Украина, и, я думаю, это устраивает 99,9% наших граждан. Давайте работать над первой частью, с названием как-то мы разберёмся", — рассуждает спикер Верховной рады.

Разумков предостерёг своих коллег от того, чтобы "играться с названием страны и тем более пытаться на этом хайпануть".

"Не знаю, в каком состоянии люди дают комментарии. Но информации о том, что в офисе президента готовится такой законопроект, у меня нет, и надеюсь, что это фейк", — резюмировал он.

"Оторвано от реальности": Историк не оценил идею добавить в название Украины "Русь"

"Оторвано от реальности": Историк не оценил идею добавить в название Украины "Русь"

Напомним, в офисе Зеленского предложили переименовать Незалежную в Русь-Украину на прошлой неделе. В Киеве также заявили о желании отобрать бренд "русский". Там отметили, что Украина и есть Русь, а вот Москва на это наследие может "претендовать с натяжкой".

Ранее бывший депутат Верховной рады Александр Доний заявил об опасности инициативы переименования. По его словам, это принесёт в страну раскол: кто-то будет считать себя украинцем, а кто-то — украино-русином. К слову, историки тоже не оценили идею добавить в название Украины Русь. Предложение отнять бренд "русский" искажает прошлое, считают учёные.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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