Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков раскритиковал идею советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о переименовании страны в Русь-Украину. Как ответил Разумков на брифинге в понедельник, некоторым чиновникам порой лучше "жевать, чем говорить".

"Украина сегодня требует изменений и реформ, но она точно не требует изменения названий. Мы с вами живём в стране Украина, и, я думаю, это устраивает 99,9% наших граждан. Давайте работать над первой частью, с названием как-то мы разберёмся", — рассуждает спикер Верховной рады.

Разумков предостерёг своих коллег от того, чтобы "играться с названием страны и тем более пытаться на этом хайпануть".

"Не знаю, в каком состоянии люди дают комментарии. Но информации о том, что в офисе президента готовится такой законопроект, у меня нет, и надеюсь, что это фейк", — резюмировал он.