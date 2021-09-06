НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Яндекс" обвинили в использовании чужой идеи при разработке технологии перевода видео

При этом в компании не согласны с обвинениями и утверждают, что проект — их собственная разработка.

6 сентября, 12:15

Фото © Shutterstock

Сервис AllMyBlog подал в суд на "Яндекс", обвинив компанию в использовании его идеи при разработке технологии автоматического переводчика видео. При этом представители "Яндекса" категорически это отрицают.

По данным РБК, истец просит признать не соответствующей действительности информацию с сайта "Яндекса" о том, что технология машинного перевода видео не имеет аналогов в мире. В сервисе указали, что технология не новая, а разработки по ней велись в том числе и командой AllMyBlog.

Как заявил основатель сервиса Кирилл Калашников, AllMyBlog сотрудничал с "Яндексом" с 2019 года в области дистрибуции видеоконтента. В феврале этого года команда Калашникова создала продукт Taradam, который позволяет переводить видеоконтент на 56 языков мира. Продукт AllMyBlog якобы заинтересовал российского IT-гиганта. Тогда, по словам Калашникова, "Яндекс" запросил математические модели, презентации и несколько встреч.

"Был подписан NDA (соглашение о неразглашении) о передаче технологии, но в июле компания неожиданно отказалась от сотрудничества и в тот же день опубликовала ролик, в котором заявила о работе над аналогичным продуктом",  рассказал собеседник РБК.

Украсть нельзя скопировать: Какие технологии Россия может отобрать у Илона Маска?

Украсть нельзя скопировать: Какие технологии Россия может отобрать у Илона Маска?

При этом Калашников подчёркивает, что AllMyBlog выложил свой продукт в открытый доступ раньше "Яндекса" — 1 июля.

В "Яндексе" категорически не согласны с утверждениями и требованиями иска. В компании заявили РБК, что не вели переговоров с сервисом и не используют их разработки. А обсуждение своего проекта по переводу видео началось ещё осенью 2020 года.

"В этом проекте мы используем только собственные технологии компании — машинный перевод, биометрию, распознавание и синтез речи", — отметили в пресс-службе.

А ранее учёные в России придумали терминал для бесконтактной диагностики респираторных заболеваний. Обследование человека с помощью устройства проводится в три этапа. Сначала терминал под названием "Нейроникс" идентифицирует стоящего перед ним человека, затем дистанционно измеряет температуру тела и просит недолго покашлять. В случае отсутствия заболевания "Нейроникс" сообщит человеку, что ему разрешён доступ в помещение. Вся процедура занимает одну минуту.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Число запросов госорганов к "Яндексу" о данных пользователей увеличилось почти на 30%

3 сентября, 14:22

WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов и планшетов

сегодня в 11:37
Life

Лавров призвал вернуть прежнее название городу его детства

сегодня в 13:47

Свыше 2,4 тысячи избирателей досрочно проголосовали на думских выборах за рубежом

сегодня в 13:42

Волочкова пошла вразнос после скандала с "туалетным фото" и показала себя абсолютно голой

сегодня в 13:39

Новости партнеров

Layer 1