"Яндекс" обвинили в использовании чужой идеи при разработке технологии перевода видео

Сервис AllMyBlog подал в суд на "Яндекс", обвинив компанию в использовании его идеи при разработке технологии автоматического переводчика видео. При этом представители "Яндекса" категорически это отрицают.

По данным РБК, истец просит признать не соответствующей действительности информацию с сайта "Яндекса" о том, что технология машинного перевода видео не имеет аналогов в мире. В сервисе указали, что технология не новая, а разработки по ней велись в том числе и командой AllMyBlog.

Как заявил основатель сервиса Кирилл Калашников, AllMyBlog сотрудничал с "Яндексом" с 2019 года в области дистрибуции видеоконтента. В феврале этого года команда Калашникова создала продукт Taradam, который позволяет переводить видеоконтент на 56 языков мира. Продукт AllMyBlog якобы заинтересовал российского IT-гиганта. Тогда, по словам Калашникова, "Яндекс" запросил математические модели, презентации и несколько встреч.

"Был подписан NDA (соглашение о неразглашении) о передаче технологии, но в июле компания неожиданно отказалась от сотрудничества и в тот же день опубликовала ролик, в котором заявила о работе над аналогичным продуктом", — рассказал собеседник РБК.

При этом Калашников подчёркивает, что AllMyBlog выложил свой продукт в открытый доступ раньше "Яндекса" — 1 июля.



В "Яндексе" категорически не согласны с утверждениями и требованиями иска. В компании заявили РБК, что не вели переговоров с сервисом и не используют их разработки. А обсуждение своего проекта по переводу видео началось ещё осенью 2020 года.

"В этом проекте мы используем только собственные технологии компании — машинный перевод, биометрию, распознавание и синтез речи", — отметили в пресс-службе.