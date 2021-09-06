110 миллионов просмотров набрали онлайн-трансляции второго марафона "Новое знание"

3 сентября завершился трёхдневный марафон "Новое знание", ставший своеобразным символом открытого диалога между поколениями. Стоит отметить, что в этот раз онлайн-трансляции мероприятия набрали 110 миллионов просмотров, а количество лайков и комментариев в соцсетях перевалило за четыре миллиона.

Для тех, кто не смог послушать увлекательные лекции в режиме онлайн, организаторы марафона опубликовали на обновлённом сайте общества "Знание" все видеозаписи дискуссий на разные темы — от внедрения цифровых двойников до историй успеха олимпийских чемпионов.

На вопросы ребят в ходе второго марафона отвечали российские и зарубежные учёные, государственные и общественные деятели, а также артисты, спортсмены и писатели. Среди спикеров были Михаил Мишустин, Татьяна Голикова, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Сергей Собянин, Сергей Шойгу, Юрий Башмет, Ирина Винер-Усманова, Герман Греф, Владимир Машков, Хабиб Нурмагомедов, Александр Овечкин, Денис Проценко, Дмитрий Рогозин, Константин Хабенский, Сергей Чемезов, Эдвард Сноуден и многие другие. При этом президент России Владимир Путин также поддержал марафон и провёл встречу с детьми в детском центре "Океан", её транслировали на сайте общества "Знание".

Стоит отметить, что локации второго марафона "Новое знание" не ограничились шестью студиями в Москве, Петербурге, Сочи, Иннополисе, Нижнем Новгороде и Владивостоке. В этот раз лекторы общались с молодым поколением с 36 локаций в Краснодаре, Воронеже, Красноярске и в других городах.

В заключительный день "Нового знания" в Москве состоялся финал всероссийского квиз-марафона российского общества "Знание". Сто лучших команд из 66 городов соревновались за звание победителей интеллектуальной викторины. На мероприятии общество также анонсировало новый проект, который объединит интеллектуалов по всей стране, — "Лига знаний".

Как писал Лайф, на марафоне выступил экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден и рассказал об опасности слежки через смартфон. Он подчеркнул, что сейчас необходимо добиваться большей безопасности, создавать индустрию, которая будет нацелена на защиту пользователя.