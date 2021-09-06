"Химки" сделали предложение "Спартаку" по переходу Мирзова

"Мы ждём от "Спартака" реакции на наше предложение. Думаю, что сегодня её получим. Официальное предложение "Спартаку" сделано. Резиуан был лидером "Химок". Мы готовы дальше продолжить сотрудничество с футболистом. Всё зависит от "Спартака", — отметил Терюшков.