"Химки" сделали предложение "Спартаку" по переходу Мирзова
Ранее полузащитник выступал за красно-чёрных и сумел добиться вызова в национальную команду.
Фото © ФК "Спартак"
Футбольный клуб "Химки" сделал официальное предложение "Спартаку" относительно трансфера полузащитника Резиуана Мирзова. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал министр спорта Московской области Роман Терюшков.
"Мы ждём от "Спартака" реакции на наше предложение. Думаю, что сегодня её получим. Официальное предложение "Спартаку" сделано. Резиуан был лидером "Химок". Мы готовы дальше продолжить сотрудничество с футболистом. Всё зависит от "Спартака", — отметил Терюшков.
Добавим, что в прошлом сезоне Мирзов на правах аренды выступал за "Химки" и добился вызова в сборную России. В текущем розыгрыше РПЛ он провёл пять матчей, однако не отметился результативными действиями.
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