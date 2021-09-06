Российских паралимпийцев триумфально встретили в Шереметьево
В общекомандном зачёте сборная России заняла четвёртое место, уступив Китаю, Великобритании и США.
Фото © LIFE
Российских паралимпийцев триумфально встретили в Шереметьево. Видео © LIFE
Российские паралимпийцы, ставшие победителями и призёрами на Играх в Токио, вернулись на родину. Болельщики и родственники встретили спортсменов в столичном аэропорту Шереметьево, спев вместе с ними гимн страны.
"Очень тяжёлая медаль. Так сложилось, что это моё первое серебро. На трёх предыдущих Паралимпиадах у меня были только золотые медали и бронзовые", — сказала Лайфу серебряный призёр Игр в марафоне Елена Паутова.
Бегун Дмитрий Сафронов победил на Паралимпиаде в беге на 100 и 200 метров, на каждой из дистанций побив мировой рекорд.
"Медали посвящаю тренеру моему любимому и родителям, конечно. Атмосфера была великолепная. Когда выходишь на стадион этот огромный, ощущения непередаваемые. Чуть-чуть не хватало зрителей, но рады и тому, что есть. Очень хотелось победить, а рекорды — это вишенка на торте. Соперники были очень сильные, если бы я не бил рекорды, это сделали бы они", — сказал спортсмен.
Пловец Роман Жданов на церемонии закрытия Паралимпиады нёс флаг ПКР. На Играх в Токио он выиграл пять медалей, в том числе три золотые.
"Свой груз не тянет. Каждая медаль ценная, потому что в них вложены силы просто невероятные. Самой ценной назвал бы последнюю золотую медаль, поскольку она была завоёвана в годовщину нашей с женой свадьбы", — отметил пловец.
Ранее Лайф сообщал, что сборная России заняла четвёртое место в общекомандном зачёте на Паралимпийских играх в Токио. В активе нашей команды рекордные в её истории 118 медалей (36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых).
Первое место с большим отрывом заняла сборная Китая, выигравшая 96 золотых медалей (всего 207). У ставших вторыми британцев 41 награда высшей пробы (всего 124). Американцы расположились на третьей строчке — 37 золотых медалей (всего 104).
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