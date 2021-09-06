Россия заняла четвёртое место в общекомандном зачёте, пропустив вперёд Китай, Великобританию и США.

Российских паралимпийцев триумфально встретили в Шереметьево. Видео © LIFE

Российские паралимпийцы, ставшие победителями и призёрами на Играх в Токио, вернулись на родину. Болельщики и родственники встретили спортсменов в столичном аэропорту Шереметьево, спев вместе с ними гимн страны.

"Очень тяжёлая медаль. Так сложилось, что это моё первое серебро. На трёх предыдущих Паралимпиадах у меня были только золотые медали и бронзовые", — сказала Лайфу серебряный призёр Игр в марафоне Елена Паутова.

Бегун Дмитрий Сафронов победил на Паралимпиаде в беге на 100 и 200 метров, на каждой из дистанций побив мировой рекорд.

"Медали посвящаю тренеру моему любимому и родителям, конечно. Атмосфера была великолепная. Когда выходишь на стадион этот огромный, ощущения непередаваемые. Чуть-чуть не хватало зрителей, но рады и тому, что есть. Очень хотелось победить, а рекорды — это вишенка на торте. Соперники были очень сильные, если бы я не бил рекорды, это сделали бы они", — сказал спортсмен.

Пловец Роман Жданов на церемонии закрытия Паралимпиады нёс флаг ПКР. На Играх в Токио он выиграл пять медалей, в том числе три золотые.

"Свой груз не тянет. Каждая медаль ценная, потому что в них вложены силы просто невероятные. Самой ценной назвал бы последнюю золотую медаль, поскольку она была завоёвана в годовщину нашей с женой свадьбы", — отметил пловец.

Ранее Лайф сообщал, что сборная России заняла четвёртое место в общекомандном зачёте на Паралимпийских играх в Токио. В активе нашей команды рекордные в её истории 118 медалей (36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых).