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Опубликовано 5 сентября 2021, 13:03

В Токио завершились Паралимпийские игры

Фото © Пресс-служба Паралимпиады в Токио

Фото © Пресс-служба Паралимпиады в Токио

Россия стала четвёртой в общекомандном зачёте, пропустив вперёд Китай, Великобританию и США.

В Токио официально завершилась летняя Паралимпиада. На центральном стадионе в японской столице погас огонь Игр.

В рамках церемонии закрытия Паралимпиады состоялся парад спортсменов. Флаг ПКР нёс пловец Роман Жданов. На Играх в Токио он выиграл пять медалей, в том числе три золотые.

Ранее Лайф сообщал, что сборная России заняла четвёртое место в общекомандном зачёте на Паралимпийских играх в Токио. В активе нашей команды рекордные в её истории 118 медалей (36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых).

Россия заняла четвёртое место в медальном зачёте на Паралимпиаде в Токио
Россия заняла четвёртое место в медальном зачёте на Паралимпиаде в Токио

Первое место с большим отрывом заняла сборная Китая, выигравшая 96 золотых медалей (всего 207). У ставших вторыми британцев 41 награда высшей пробы (всего 124). Американцы расположились на третьей строчке — 37 золотых медалей (всего 104).

Следующие летние Паралимпийские игры состоятся в Париже. Соревнования пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года.

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Роман Фейгин
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