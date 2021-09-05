В Токио завершились Паралимпийские игры

Россия стала четвёртой в общекомандном зачёте, пропустив вперёд Китай, Великобританию и США.

В Токио официально завершилась летняя Паралимпиада. На центральном стадионе в японской столице погас огонь Игр.

В рамках церемонии закрытия Паралимпиады состоялся парад спортсменов. Флаг ПКР нёс пловец Роман Жданов. На Играх в Токио он выиграл пять медалей, в том числе три золотые.

Ранее Лайф сообщал, что сборная России заняла четвёртое место в общекомандном зачёте на Паралимпийских играх в Токио. В активе нашей команды рекордные в её истории 118 медалей (36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых).

Первое место с большим отрывом заняла сборная Китая, выигравшая 96 золотых медалей (всего 207). У ставших вторыми британцев 41 награда высшей пробы (всего 124). Американцы расположились на третьей строчке — 37 золотых медалей (всего 104).