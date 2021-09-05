В Токио завершились Паралимпийские игры
В общекомандном зачёте сборная России заняла четвёртое место, уступив Китаю, Великобритании и США.
Фото © Пресс-служба Паралимпиады в Токио
В Токио официально завершилась летняя Паралимпиада. На центральном стадионе в японской столице погас огонь Игр.
В рамках церемонии закрытия Паралимпиады состоялся парад спортсменов. Флаг ПКР нёс пловец Роман Жданов. На Играх в Токио он выиграл пять медалей, в том числе три золотые.
Ранее Лайф сообщал, что сборная России заняла четвёртое место в общекомандном зачёте на Паралимпийских играх в Токио. В активе нашей команды рекордные в её истории 118 медалей (36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых).
Первое место с большим отрывом заняла сборная Китая, выигравшая 96 золотых медалей (всего 207). У ставших вторыми британцев 41 награда высшей пробы (всего 124). Американцы расположились на третьей строчке — 37 золотых медалей (всего 104).
Следующие летние Паралимпийские игры состоятся в Париже. Соревнования пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года.
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