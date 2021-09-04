Тхэквондист Атаев завоевал бронзу Паралимпиады в Токио

Российский тхэквондист Зайнутдин Атаев взял бронзовую медаль Паралимпиады в Токио в весовой категории свыше 75 кг в классе К44.

В поединке за третье место наш спортсмен был сильнее мексиканца Франсиско Алехандро Педросу Луну, одолев того со счетом 18:4.