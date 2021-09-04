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Тхэквондист Атаев завоевал бронзу Паралимпиады в Токио

Для нашей команды это 117-я награда на соревнованиях.

4 сентября, 12:37
<p>Фото © <a href="https://paralymp.ru/sport/athletes/zaynutdin_ataev/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ПАРАЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ РОССИИ</a></p>

Фото © ПАРАЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ РОССИИ

Российский тхэквондист Зайнутдин Атаев взял бронзовую медаль Паралимпиады в Токио в весовой категории свыше 75 кг в классе К44.

В поединке за третье место наш спортсмен был сильнее мексиканца Франсиско Алехандро Педросу Луну, одолев того со счетом 18:4.

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В активе нашей сборной теперь 117 медалей: 36 золотых, 32 серебряные и 49 бронзовых наград. Россияне располагаются на третьей строчке общекомандного зачёта, уступая командам Великобритании и Китая.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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