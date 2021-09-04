Бегунья Кулинич-Сорокина завоевала бронзу на Паралимпиаде в Токио
Победительницей стала представительница Кубы, которая также установила мировой рекорд.
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Российская легкоатлетка Анна Кулинич-Сорокина завоевала бронзовую медаль Паралимпиады в Токио в беге на 200 метров в классе T12.
Победительницей стала представительница Кубы Омара Дуранд Элиас, которая также установила мировой рекорд. Серебро забрала украинка Оксана Ботурчук.
Добавим, что для России это 113-я медаль на текущей Паралимпиаде. В копилке нашей сборной 35 золотых, 30 серебряных и 48 бронзовых наград.
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