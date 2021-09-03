Метательница диска Горлова выиграла бронзу на Паралимпиаде в Токио

Россиянка Елена Горлова выиграла бронзовую медаль в метании диска в категории F51 на Паралимпийских играх в Токио.

В финале она показала результат 24,08 метра, побив личный рекорд. Золото с паралимпийским рекордом завоевала украинка Зоя Овсий, она метнула снаряд на 25,12 метра. Второй стала американка Кэсси Митчелл (24,18).

Горлова выступает в соревнованиях среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Она метает диск, сидя в коляске.