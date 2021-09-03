Метательница диска Горлова выиграла бронзу на Паралимпиаде в Токио
В общекомандном зачёте наши спортсмены опустились на четвёртое место, пропустив вперёд США.
Фото © Паралимпийский комитет России
Россиянка Елена Горлова выиграла бронзовую медаль в метании диска в категории F51 на Паралимпийских играх в Токио.
В финале она показала результат 24,08 метра, побив личный рекорд. Золото с паралимпийским рекордом завоевала украинка Зоя Овсий, она метнула снаряд на 25,12 метра. Второй стала американка Кэсси Митчелл (24,18).
Горлова выступает в соревнованиях среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Она метает диск, сидя в коляске.
В активе сборной России на Паралимпиаде в Токио стало 107 медалей (34 золотые, 29 серебряных и 44 бронзовые). Наши спортсмены опустились на четвёртую позицию в общем зачёте. Впереди Китай, Великобритания и США.
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