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Российские пловцы победили в эстафете на Паралимпиаде в Токио с мировым рекордом

Всего в активе нашей команды уже 106 наград. По этому показателю она занимает третье место.

3 сентября, 11:24
<p>Фото © PA Wire / PA Images</p>

Фото © PA Wire / PA Images

Мужская сборная России одержала победу в эстафете 4х100 метров комплексным плаванием на Паралимпийских играх в Токио.

Золотые медали завоевали Богдан Мозговой, Андрей Калина, Александр Скалиух и Андрей Николаев. Они преодолели дистанцию за 4 минуты 6,59 секунды, побив мировой рекорд. Второе место заняла сборная Австралии, третьими стали итальянцы.

Калина, выступающий в соревнованиях для спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, стал трёхкратным паралимпийским чемпионом. Ранее он победил в Токио на дистанциях 100 метров брассом и 200 метров комплексным плаванием.

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Всего в активе сборной России 106 медалей на Паралимпиаде в Токио (34 золотые, 29 серебряных и 43 бронзовые). Наши спортсмены идут на третьей позиции в общем зачёте, уступая Китаю и Великобритании.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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