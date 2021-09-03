Российские пловцы победили в эстафете на Паралимпиаде в Токио с мировым рекордом
Всего в активе нашей команды уже 106 наград. По этому показателю она занимает третье место.
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Мужская сборная России одержала победу в эстафете 4х100 метров комплексным плаванием на Паралимпийских играх в Токио.
Золотые медали завоевали Богдан Мозговой, Андрей Калина, Александр Скалиух и Андрей Николаев. Они преодолели дистанцию за 4 минуты 6,59 секунды, побив мировой рекорд. Второе место заняла сборная Австралии, третьими стали итальянцы.
Калина, выступающий в соревнованиях для спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, стал трёхкратным паралимпийским чемпионом. Ранее он победил в Токио на дистанциях 100 метров брассом и 200 метров комплексным плаванием.
Всего в активе сборной России 106 медалей на Паралимпиаде в Токио (34 золотые, 29 серебряных и 43 бронзовые). Наши спортсмены идут на третьей позиции в общем зачёте, уступая Китаю и Великобритании.
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