Российские пловцы победили в эстафете на Паралимпиаде в Токио с мировым рекордом

Мужская сборная России одержала победу в эстафете 4х100 метров комплексным плаванием на Паралимпийских играх в Токио.

Золотые медали завоевали Богдан Мозговой, Андрей Калина, Александр Скалиух и Андрей Николаев. Они преодолели дистанцию за 4 минуты 6,59 секунды, побив мировой рекорд. Второе место заняла сборная Австралии, третьими стали итальянцы.

Калина, выступающий в соревнованиях для спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, стал трёхкратным паралимпийским чемпионом. Ранее он победил в Токио на дистанциях 100 метров брассом и 200 метров комплексным плаванием.