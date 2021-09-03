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Пловец Жданов побил мировой рекорд и стал трёхкратным чемпионом Паралимпийских игр

Всего на соревнованиях в японской столице он завоевал пять наград различной пробы.

3 сентября, 09:59
<p>Фото © ТАСС / Kim Price / CSM via ZUMA Wire</p>

Фото © ТАСС / Kim Price / CSM via ZUMA Wire

Российский пловец Роман Жданов выиграл золотую медаль на дистанции 50 метров на спине в категории S4 на Паралимпийских играх в Токио.

В финале он показал время 40,99 секунды, побив собственный мировой рекорд. Второе место занял Арност Петрачек из Чехии (41,26), бронзу завоевал мексиканец Анхель де Хесус Камачо Рамирес (43,25).

Для Жданова, выступающего в соревнованиях для спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, золотая медаль стала третьей на Играх в японской столице. Ранее он победил на дистанциях 50 метров брассом и 150 метров комплексным плаванием.

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Также в активе 23-летнего пловца две бронзы — на дистанциях 100 и 200 метров вольным стилем. На церемонии закрытия Паралимпиады в Токио, которая пройдёт в воскресенье, 5 сентября, Жданов будет знаменосцем нашей команды.

В активе сборной России на Паралимпиаде в Токио стало 103 медали (33 золотые, 28 серебряных и 42 бронзовые). Россияне идут на третьей позиции в общем зачёте, уступая Китаю и Великобритании.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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