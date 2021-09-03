Пловец Жданов побил мировой рекорд и стал трёхкратным чемпионом Паралимпийских игр

Российский пловец Роман Жданов выиграл золотую медаль на дистанции 50 метров на спине в категории S4 на Паралимпийских играх в Токио.

В финале он показал время 40,99 секунды, побив собственный мировой рекорд. Второе место занял Арност Петрачек из Чехии (41,26), бронзу завоевал мексиканец Анхель де Хесус Камачо Рамирес (43,25).

Для Жданова, выступающего в соревнованиях для спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, золотая медаль стала третьей на Играх в японской столице. Ранее он победил на дистанциях 50 метров брассом и 150 метров комплексным плаванием.

Также в активе 23-летнего пловца две бронзы — на дистанциях 100 и 200 метров вольным стилем. На церемонии закрытия Паралимпиады в Токио, которая пройдёт в воскресенье, 5 сентября, Жданов будет знаменосцем нашей команды.