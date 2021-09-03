Путин допустил подачу Россией заявки на проведение Олимпиады

Министр спорта Олег Матыцин до этого говорил, что подготовка к Играм способна стать важным фактором развития страны.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может подать заявку на проведение Олимпийских игр, в том числе на Дальнем Востоке. Об этом он заявил в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке.

"Я этого не исключаю, но для этого должны созреть необходимые условия. В том числе чтобы Россия могла полноценно участвовать в крупных международных соревнованиях. А это зависит не от нас, а от тех, кто политизирует международный спорт", — заявил Путин.

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В середине августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готовит заявку на проведение в 2036 году летней Олимпиады. По словам главы внешнеполитического ведомства, существует несколько вариантов проведения соревнований. В частности, Игры могут пройти в Санкт-Петербурге и Казани.

Накануне мэр Владивостока Константин Шестаков сообщил, что город может подать заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года.

Ранее о том, что Россия может претендовать на Олимпиаду-2036, заявлял министр спорта Олег Матыцин. По его словам, подготовка к Играм может стать важным фактором для развития всей страны.

Россия уже проводила летние Олимпийские игры. В 1980 году соревнования прошли в Москве. Кроме того, в 2014 году Сочи принимал зимнюю Олимпиаду.