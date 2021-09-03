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Регион
Опубликовано 3 сентября 2021, 09:48

Путин допустил подачу Россией заявки на проведение Олимпиады

Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

Министр спорта Олег Матыцин до этого говорил, что подготовка к Играм способна стать важным фактором развития страны.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может подать заявку на проведение Олимпийских игр, в том числе на Дальнем Востоке. Об этом он заявил в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке.

"Я этого не исключаю, но для этого должны созреть необходимые условия. В том числе чтобы Россия могла полноценно участвовать в крупных международных соревнованиях. А это зависит не от нас, а от тех, кто политизирует международный спорт", — заявил Путин.

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В середине августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готовит заявку на проведение в 2036 году летней Олимпиады. По словам главы внешнеполитического ведомства, существует несколько вариантов проведения соревнований. В частности, Игры могут пройти в Санкт-Петербурге и Казани.

Россия готовит заявку на проведение Олимпийских игр в 2036 году
Россия готовит заявку на проведение Олимпийских игр в 2036 году

Накануне мэр Владивостока Константин Шестаков сообщил, что город может подать заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года.

Ранее о том, что Россия может претендовать на Олимпиаду-2036, заявлял министр спорта Олег Матыцин. По его словам, подготовка к Играм может стать важным фактором для развития всей страны.

Владивосток будет претендовать на проведение Олимпиады 2036 года
Владивосток будет претендовать на проведение Олимпиады 2036 года

Россия уже проводила летние Олимпийские игры. В 1980 году соревнования прошли в Москве. Кроме того, в 2014 году Сочи принимал зимнюю Олимпиаду.

В 2024 году летние Игры пройдут в Париже, в 2028-м — в Лос-Анджелесе, в 2032-м — в Брисбене.

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Роман Фейгин
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