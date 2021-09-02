Впервые без золота: Сборная России выиграла восемь медалей в девятый день Паралимпиады в Токио
В общекомандном зачёте наши спортсмены опустились на третью позицию, пропустив вперёд Великобританию.
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В четверг, 2 сентября, российские спортсмены выиграли на Паралимпиаде в Токио восемь медалей. При этом впервые в ходе нынешних соревнований наши спортсмены не смогли взять за день ни одного золота.
Девятый день Паралимпиады принёс России три серебряные медали. Все они были выиграны в плавательном бассейне. Отличились Вячеслав Емельянцев и Валерия Шабалина (оба — на дистанции 100 метров на спине), а также женская сборная России (Анастасия Гонтарь, Елизавета Сидоренко, Виктория Ищиулова и Ани Палян) в эстафете 4х100 метров комплексным плаванием.
Отметим, что для Шабалиной медаль стала четвёртой на Играх в японской столице. Ранее она победила на дистанциях 100 метров баттерфляем, 200 метров вольным стилем и 200 метров комплексным плаванием.
Также россияне завоевали пять бронзовых наград. Успеха добились пловцы Вячеслав Ленский (400 метров вольным стилем), Александр Скалиух (100 метров баттерфляем) и Владимир Даниленко (50 метров на спине), а также тхэквондисты Анна Поддубская (весовая категория до 49 килограммов) и Даниил Сидоров (до 61 кг).
По итогам девяти соревновательных дней российские паралимпийцы опустились на третье место в общекомандном зачёте, пропустив вперёд Великобританию. В активе наших спортсменов уже 97 наград (32 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые). На первом месте с большим отрывом идёт сборная Китая, выигравшая 77 золотых медалей (всего 168). У занимающих вторую позицию британцев — 34 награды высшей пробы (всего 96).
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