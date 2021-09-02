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Женская сборная России по плаванию стала второй в эстафете на Паралимпийских играх

Наши спортсменки уступили только соперницам из США. Третьими стали австралийки.

2 сентября, 11:25

Фото © ТАСС / ZUMA / Kim Price

Женская сборная России заняла второе место в эстафете 4х100 метров комплексным плаванием на Паралимпийских играх в Токио.

Серебряные медали выиграли Анастасия Гонтарь, Елизавета Сидоренко, Виктория Ищиулова и Ани Палян. В финале они преодолели дистанцию за 4 минуты 55,55 секунды. Их опередила только сборная США (4.52,40). Третьими стали пловчихи из Австралии (4.55,70).

Гонтарь и Ищиулова стали двукратными призёрками Паралимпиады. Ранее Анастасия и Елизавета победили на дистанции 50 метров вольным стилем в различных категориях.

Пловец Даниленко выиграл третью медаль на Паралимпиаде в Токио

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Всего в активе нашей команды 95 медалей на Паралимпиаде в Токио (32 золотые, 23 серебряные и 40 бронзовых). Россияне занимают третью позицию в общем зачёте, уступая Китаю и Великобритании.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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