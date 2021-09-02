Женская сборная России по плаванию стала второй в эстафете на Паралимпийских играх

Женская сборная России заняла второе место в эстафете 4х100 метров комплексным плаванием на Паралимпийских играх в Токио.

Серебряные медали выиграли Анастасия Гонтарь, Елизавета Сидоренко, Виктория Ищиулова и Ани Палян. В финале они преодолели дистанцию за 4 минуты 55,55 секунды. Их опередила только сборная США (4.52,40). Третьими стали пловчихи из Австралии (4.55,70).

Гонтарь и Ищиулова стали двукратными призёрками Паралимпиады. Ранее Анастасия и Елизавета победили на дистанции 50 метров вольным стилем в различных категориях.