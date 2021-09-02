НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Российские пловцы завоевали ещё четыре медали на Паралимпиаде в Токио

Наша команда находится на третьем месте в общем зачёте, уступая лишь Китаю и Великобритании.

2 сентября, 10:14

Фото © Shutterstock

Российские пловцы взяли две серебряные и две бронзовые медали в девятый день Паралимпиады в Токио.

Так, Валерия Шабалина стала серебряным призёром соревнований по плаванию на дистанции 100 метров на спине в классе S14. Победу же одержала представительница Великобритании Бетани Фирт, бронзу взяла её соотечественница Джессика-Джейн Эпплгейт.

В аналогичном виде программы и категории у мужчин серебро взял ещё один россиянин Вячеслав Емельянцев. Победителем стал австралиец Джеймс Ханке, на третьем месте остановился Рис Данн из Великобритании.

Две бронзы завоевали Александр Скалиух (на дистанции 100 метров баттерфляем в классе S9), а также Вячеслав Ленский, который стал третьим на 400-метровке комплексным плаванием.

Сборная России поднялась на второе место общего зачёта Паралимпиады в Токио по итогам восьмого дня

Сборная России поднялась на второе место общего зачёта Паралимпиады в Токио по итогам восьмого дня

В активе сборной России теперь 94 медали Паралимпийских игр в Токио: 32 золотых, 22 серебряных и 40 бронзовых.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Диана Гурцкая гордится успехами сборной России на Паралимпиаде в Токио

вчера в 17:37

Сборная России поднялась на второе место общего зачёта Паралимпиады в Токио по итогам восьмого дня

вчера в 13:55

"Ситуация непростая": В "Уфе" рассказали о возможной задержке зарплат футболистам

сегодня в 10:42

Талибы решили возобновить внутреннее авиасообщение в Афганистане с 3 сентября

сегодня в 10:43

Свадьба Моргенштерна и Дилары: Эксклюзивное видео и комментарии

сегодня в 10:36

Новости партнеров

Layer 1