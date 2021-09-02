Российские пловцы завоевали ещё четыре медали на Паралимпиаде в Токио
Наша команда находится на третьем месте в общем зачёте, уступая лишь Китаю и Великобритании.
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Российские пловцы взяли две серебряные и две бронзовые медали в девятый день Паралимпиады в Токио.
Так, Валерия Шабалина стала серебряным призёром соревнований по плаванию на дистанции 100 метров на спине в классе S14. Победу же одержала представительница Великобритании Бетани Фирт, бронзу взяла её соотечественница Джессика-Джейн Эпплгейт.
В аналогичном виде программы и категории у мужчин серебро взял ещё один россиянин Вячеслав Емельянцев. Победителем стал австралиец Джеймс Ханке, на третьем месте остановился Рис Данн из Великобритании.
Две бронзы завоевали Александр Скалиух (на дистанции 100 метров баттерфляем в классе S9), а также Вячеслав Ленский, который стал третьим на 400-метровке комплексным плаванием.
В активе сборной России теперь 94 медали Паралимпийских игр в Токио: 32 золотых, 22 серебряных и 40 бронзовых.
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