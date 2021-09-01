Он вспомнил, что эти маски начали всем нравиться ещё на чемпионате Европы, а пик интереса был на Олимпиаде в Токио. В итоге в Международной федерации плавания у Рылова попросили такую маску с его автографом, однако у него была лишь одна подобная.