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"Посмотрим, что выйдет": Двукратный олимпийский чемпион Рылов хочет начать производство масок с котиками

На прошедших Играх в Токио он стал одним из главных героев нашей сборной.

1 сентября, 12:08
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Petr David Josek</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Petr David Josek

Российский пловец, двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов рассказал, что хочет начать выпуск ставших знаменитыми масок с изображением котиков.

В Шереметьево встретили Рылова, Бацарашкину, Рублёва и других наших олимпийцев

В Шереметьево встретили Рылова, Бацарашкину, Рублёва и других наших олимпийцев

Он вспомнил, что эти маски начали всем нравиться ещё на чемпионате Европы, а пик интереса был на Олимпиаде в Токио. В итоге в Международной федерации плавания у Рылова попросили такую маску с его автографом, однако у него была лишь одна подобная.

"И потом многие стали писать в "Инстаграме", где-то ещё. Я думаю пробовать делать эти маски, посмотрим, что из этого выйдет", — рассказал Рылов в рамках форума "Новое знание".

Напомним, на Олимпиаде в Токио Евгений Рылов стал двукратным чемпионом (на дистанциях 100 и 200 метров на спине), а также взял серебряную медаль в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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