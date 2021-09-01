"Посмотрим, что выйдет": Двукратный олимпийский чемпион Рылов хочет начать производство масок с котиками
На прошедших Играх в Токио он стал одним из главных героев нашей сборной.
Фото © ТАСС / AP Photo / Petr David Josek
Российский пловец, двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов рассказал, что хочет начать выпуск ставших знаменитыми масок с изображением котиков.
Он вспомнил, что эти маски начали всем нравиться ещё на чемпионате Европы, а пик интереса был на Олимпиаде в Токио. В итоге в Международной федерации плавания у Рылова попросили такую маску с его автографом, однако у него была лишь одна подобная.
"И потом многие стали писать в "Инстаграме", где-то ещё. Я думаю пробовать делать эти маски, посмотрим, что из этого выйдет", — рассказал Рылов в рамках форума "Новое знание".
Напомним, на Олимпиаде в Токио Евгений Рылов стал двукратным чемпионом (на дистанциях 100 и 200 метров на спине), а также взял серебряную медаль в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем.
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