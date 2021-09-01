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Пловчиха Ищиулова принесла России 30-е золото на Паралимпиаде в Токио

Благодаря этому результату наша команда вышла на второе место в общем зачёте Игр.

1 сентября, 10:56
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/wall-196045375_258?z=photo-173310605_457246545/wall-196045375_258" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Правительство Оренбургской области</a></p>

Фото © VK / Правительство Оренбургской области

16-летняя российская пловчиха Виктория Ищиулова завоевала золотую медаль Паралимпиады в Токио, став победительницей заплыва на 50 метров вольным стилем в классе S8.

Второй стала бразильянка Сесилья Жеронимо де Араужо, а бронзу завоевала представительница Италии Франческа Палаццо.

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Российский пловец Калина стал двукратным чемпионом Паралимпиады в Токио

Добавим, что благодаря этому результату сборная России сумела подняться на второе место в общем зачёте Паралимпиады в Токио. В активе нашей команды 30 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых наград.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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