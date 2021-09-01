Пловчиха Ищиулова принесла России 30-е золото на Паралимпиаде в Токио
Благодаря этому результату наша команда вышла на второе место в общем зачёте Игр.
Фото © VK / Правительство Оренбургской области
16-летняя российская пловчиха Виктория Ищиулова завоевала золотую медаль Паралимпиады в Токио, став победительницей заплыва на 50 метров вольным стилем в классе S8.
Второй стала бразильянка Сесилья Жеронимо де Араужо, а бронзу завоевала представительница Италии Франческа Палаццо.
Добавим, что благодаря этому результату сборная России сумела подняться на второе место в общем зачёте Паралимпиады в Токио. В активе нашей команды 30 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых наград.
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