Российский пловец Калина стал двукратным чемпионом Паралимпиады в Токио
Всего в активе нашей национальной команды 82 награды на Играх и промежуточное третье место в общем зачёте.
Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ
Российский пловец Андрей Калина завоевал второе золото на Паралимпиаде в Токио, став победителем на дистанции 200 метров комплексным плаванием в классе SM9.
Второе место завоевал австралиец Тимоти Ходж, бронзу во Францию увозит Юго Дидье. Добавим, что ранее Калина брал золотую медаль на дистанции 100 метров брассом.
Всего в активе сборной России 29 золотых, 18 серебряных и 35 бронзовых наград и промежуточное третье место в общем зачёте Игр в Токио.
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