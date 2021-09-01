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Российский пловец Калина стал двукратным чемпионом Паралимпиады в Токио

Всего в активе нашей национальной команды 82 награды на Играх и промежуточное третье место в общем зачёте.

1 сентября, 10:00
<p>Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

Российский пловец Андрей Калина завоевал второе золото на Паралимпиаде в Токио, став победителем на дистанции 200 метров комплексным плаванием в классе SM9.

Второе место завоевал австралиец Тимоти Ходж, бронзу во Францию увозит Юго Дидье. Добавим, что ранее Калина брал золотую медаль на дистанции 100 метров брассом.

Есть пятое золото: Российский пловец Калина победил на Паралимпийских играх в Токио

Есть пятое золото: Российский пловец Калина победил на Паралимпийских играх в Токио

Всего в активе сборной России 29 золотых, 18 серебряных и 35 бронзовых наград и промежуточное третье место в общем зачёте Игр в Токио.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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