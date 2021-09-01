Российский пловец Калина стал двукратным чемпионом Паралимпиады в Токио

Российский пловец Андрей Калина завоевал второе золото на Паралимпиаде в Токио, став победителем на дистанции 200 метров комплексным плаванием в классе SM9.

Второе место завоевал австралиец Тимоти Ходж, бронзу во Францию увозит Юго Дидье. Добавим, что ранее Калина брал золотую медаль на дистанции 100 метров брассом.