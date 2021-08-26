НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    Есть пятое золото: Российский пловец Калина победил на Паралимпийских играх в Токио

    На счету россиян уже 14 наград на соревнованиях в японской столице. В медальном зачёте наши спортсмены — четвёртые.

    26 августа, 10:47
    <p>Фото © ТАСС / PA / John Walton</p>

    Фото © ТАСС / PA / John Walton

    Российский пловец Андрей Калина завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров брассом в категории SB8 на Паралимпийских играх в Токио.

    В решающем заплыве он показал время 1 минута 7,24 секунды. Вторым стал Оскар Сальгеро Галистео из Испании, третьим — китаец Ян Гуанлун. Ещё один россиянин Даниил Смирнов занял в финале пятое место.

    Организаторы Паралимпиады извинились за ошибку с музыкой на награждении велогонщика Асташова

    Организаторы Паралимпиады извинились за ошибку с музыкой на награждении велогонщика Асташова

    Для сборной России золото Калины стало пятым на Паралимпиаде в Токио. Всего на счету россиян уже 14 наград на Паралимпиаде в Токио (пять золотых, четыре серебряные и пять бронзовых медалей). Наши спортсмены занимают четвёртое место в общекомандном зачёте, уступая только Китаю, Австралии и Великобритании.

    Авторы
    Роман Фейгин
    Роман Фейгин

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      Пловчиха Разедтинова принесла России очередную бронзу на Паралимпиаде в Токио

      сегодня в 11:03

      Фехтовальщик Кузюков принёс сборной России шестое золото на Паралимпиаде в Токио

      сегодня в 10:54

      "Зачем их трогать": Американский боец призвал Хабиба "отвалить" от ринг-гёрлз

      сегодня в 11:03

      Путин на встрече с Меняйло пообещал помочь с созданием пантеона в Беслане

      сегодня в 11:08

      Дочь из Иркутска 4 года искала отца в "Жди меня", но отказалась от встречи, стоило ей узнать правду

      сегодня в 11:12

      Новости партнеров

      Layer 1