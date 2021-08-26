В решающем заплыве он показал время 1 минута 7,24 секунды. Вторым стал Оскар Сальгеро Галистео из Испании, третьим — китаец Ян Гуанлун. Ещё один россиянин Даниил Смирнов занял в финале пятое место.

Для сборной России золото Калины стало пятым на Паралимпиаде в Токио. Всего на счету россиян уже 14 наград на Паралимпиаде в Токио (пять золотых, четыре серебряные и пять бронзовых медалей). Наши спортсмены занимают четвёртое место в общекомандном зачёте, уступая только Китаю, Австралии и Великобритании.