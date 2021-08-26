Есть пятое золото: Российский пловец Калина победил на Паралимпийских играх в Токио
На счету россиян уже 14 наград на соревнованиях в японской столице. В медальном зачёте наши спортсмены — четвёртые.
Фото © ТАСС / PA / John Walton
Российский пловец Андрей Калина завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров брассом в категории SB8 на Паралимпийских играх в Токио.
В решающем заплыве он показал время 1 минута 7,24 секунды. Вторым стал Оскар Сальгеро Галистео из Испании, третьим — китаец Ян Гуанлун. Ещё один россиянин Даниил Смирнов занял в финале пятое место.
Для сборной России золото Калины стало пятым на Паралимпиаде в Токио. Всего на счету россиян уже 14 наград на Паралимпиаде в Токио (пять золотых, четыре серебряные и пять бронзовых медалей). Наши спортсмены занимают четвёртое место в общекомандном зачёте, уступая только Китаю, Австралии и Великобритании.
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