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    Россияне выиграли две медали в паралимпийском заплыве на Играх в Токио

    В общекомандном зачёте наша команда занимает четвёртое место, уступая только Китаю, Австралии и Великобритании.

    26 августа, 09:54
    <p>Фото © <a href="https://tokyo2020.paralymp.ru/komanda/artem-isaev/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">tokyo2020.paralymp.ru</a> / <a href="https://paralymp.ru/sport/athletes/dmitriy-bartasinskiy/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">paralymp.ru</a></p>

    Фото © tokyo2020.paralymp.ru / paralymp.ru

    Россияне Артём Исаев и Дмитрий Бартасинский попали в число призёров на дистанции 100 метров брассом в категории SB9 на Паралимпийских играх в Токио.

    Исаев с результатом 1 минута 7,45 секунды стал вторым. Бартасинский финишировал третьим (1.08,06). Золото выиграл итальянец Стефано Раймонди (1.05,35).

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    Всего на счету россиян уже 11 наград на Паралимпиаде в Токио (4 золота, 3 серебра и 4 бронзы). Команда занимает четвёртое место в медальном зачёте, уступая только Китаю, Австралии и Великобритании.

    Авторы
    Роман Фейгин
    Роман Фейгин

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