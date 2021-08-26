Россияне выиграли две медали в паралимпийском заплыве на Играх в Токио

Россияне Артём Исаев и Дмитрий Бартасинский попали в число призёров на дистанции 100 метров брассом в категории SB9 на Паралимпийских играх в Токио.

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Всего на счету россиян уже 11 наград на Паралимпиаде в Токио (4 золота, 3 серебра и 4 бронзы). Команда занимает четвёртое место в медальном зачёте, уступая только Китаю, Австралии и Великобритании.