Россияне выиграли две медали в паралимпийском заплыве на Играх в Токио
В общекомандном зачёте наша команда занимает четвёртое место, уступая только Китаю, Австралии и Великобритании.
Фото © tokyo2020.paralymp.ru / paralymp.ru
Россияне Артём Исаев и Дмитрий Бартасинский попали в число призёров на дистанции 100 метров брассом в категории SB9 на Паралимпийских играх в Токио.
Исаев с результатом 1 минута 7,45 секунды стал вторым. Бартасинский финишировал третьим (1.08,06). Золото выиграл итальянец Стефано Раймонди (1.05,35).
Всего на счету россиян уже 11 наград на Паралимпиаде в Токио (4 золота, 3 серебра и 4 бронзы). Команда занимает четвёртое место в медальном зачёте, уступая только Китаю, Австралии и Великобритании.
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