Пловец Граничка принёс России серебро на Паралимпийских играх
В категории SM6 он проиграл только Нельсону Криспину Корсо из Колумбии.
Фото © Паралимпийский комитет России
Российский пловец Андрей Граничка завоевал серебряную медаль на Паралимпиаде в Токио на дистанции 200 метров комплексом в категории SM6.
Он показал результат 2 минуты 40,92 секунды. Золото выиграл колумбиец Нельсон Криспин Корсо, третьим финишировал представитель Китая Цзя Хунгуан.
Всего на счету россиян уже девять наград на Паралимпиаде в Токио (4 золота, 2 серебра и 3 бронзы). Команда занимает четвёртое место в медальном зачёте, уступая только Китаю, Австралии и Великобритании.
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