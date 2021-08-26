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    Пловец Граничка принёс России серебро на Паралимпийских играх

    В категории SM6 он проиграл только Нельсону Криспину Корсо из Колумбии.

    26 августа, 08:54
    <p>Фото © Паралимпийский комитет России</p>

    Фото © Паралимпийский комитет России

    Российский пловец Андрей Граничка завоевал серебряную медаль на Паралимпиаде в Токио на дистанции 200 метров комплексом в категории SM6.

    Он показал результат 2 минуты 40,92 секунды. Золото выиграл колумбиец Нельсон Криспин Корсо, третьим финишировал представитель Китая Цзя Хунгуан.

    Работавший курьером велогонщик Асташов принёс России четвёртое золото на Паралимпиаде

    Работавший курьером велогонщик Асташов принёс России четвёртое золото на Паралимпиаде

    Всего на счету россиян уже девять наград на Паралимпиаде в Токио (4 золота, 2 серебра и 3 бронзы). Команда занимает четвёртое место в медальном зачёте, уступая только Китаю, Австралии и Великобритании.

    Авторы
    Роман Фейгин
    Роман Фейгин

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