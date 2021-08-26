Пловец Граничка принёс России серебро на Паралимпийских играх

Российский пловец Андрей Граничка завоевал серебряную медаль на Паралимпиаде в Токио на дистанции 200 метров комплексом в категории SM6.

Всего на счету россиян уже девять наград на Паралимпиаде в Токио (4 золота, 2 серебра и 3 бронзы). Команда занимает четвёртое место в медальном зачёте, уступая только Китаю, Австралии и Великобритании.