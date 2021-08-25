Уже пятая медаль: Россиянка Пикалова завоевала бронзовую медаль на Паралимпиаде в Токио
До этого копилка нашей сборной пополнилась четырьмя наградами.
Фото © ТАСС / PA / Adam Davy
Российская пловчиха Дарья Пикалова заняла третье место в плавании на дистанции 100 метров баттерфляем в рамках Паралимпийских игр в Токио.
Победу в заплыве одержала Карлотта Джилли, второй стала её соотечественница Алессия Берра, которая проиграла победительнице чуть больше трёх секунд.
Для сборной России это пятая медаль на Паралимпиаде в Токио. До этого золотые медали нашей стране принесли Анастасия Гонтарь, Роман Жданов и Валерия Шабалина.
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