Российская пловчиха Дарья Пикалова заняла третье место в плавании на дистанции 100 метров баттерфляем в рамках Паралимпийских игр в Токио.

Победу в заплыве одержала Карлотта Джилли, второй стала её соотечественница Алессия Берра, которая проиграла победительнице чуть больше трёх секунд.