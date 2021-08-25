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    Уже пятая медаль: Россиянка Пикалова завоевала бронзовую медаль на Паралимпиаде в Токио

    До этого копилка нашей сборной пополнилась четырьмя наградами.

    25 августа, 11:13

    Фото © ТАСС / PA / Adam Davy

    Российская пловчиха Дарья Пикалова заняла третье место в плавании на дистанции 100 метров баттерфляем в рамках Паралимпийских игр в Токио.

    Победу в заплыве одержала Карлотта Джилли, второй стала её соотечественница Алессия Берра, которая проиграла победительнице чуть больше трёх секунд.

    Пловчиха Шабалина с мировым рекордом принесла России первое золото на Паралимпиаде в Токио

    Пловчиха Шабалина с мировым рекордом принесла России первое золото на Паралимпиаде в Токио

    Для сборной России это пятая медаль на Паралимпиаде в Токио. До этого золотые медали нашей стране принесли Анастасия Гонтарь, Роман Жданов и Валерия Шабалина.

    Авторы
    Шамиль Гаджиев
    Шамиль Гаджиев

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