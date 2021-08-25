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    Пловчиха Шабалина с мировым рекордом принесла России первое золото на Паралимпиаде в Токио

    Для нашей сборной это уже вторая медаль на данных стартах.

    25 августа, 09:27

    Фото © paralymp.ru

    Российская пловчиха Валерия Шабалина стала победительницей Паралимпийских игр в Токио, взяв золотую медаль на дистанции 100 метров баттерфляем в классе S14.

    Стоит отметить, что в финальном заплыве она сумела побить свой же мировой рекорд. Две оставшиеся медали завоевали представительницы Австралии Пейдж Леонхардт и Руби Сторм.

    Пловец Даниленко принёс России первую медаль на Паралимпиаде в Токио

    Пловец Даниленко принёс России первую медаль на Паралимпиаде в Токио

    Добавим, что для нашей сборной это уже вторая медаль на Паралимпиаде в Токио. В копилке россиян золото и бронза, которая также была завоёвана в плавательном бассейне.

    Авторы
    Шамиль Гаджиев
    Шамиль Гаджиев

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