Пловчиха Шабалина с мировым рекордом принесла России первое золото на Паралимпиаде в Токио
Для нашей сборной это уже вторая медаль на данных стартах.
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Российская пловчиха Валерия Шабалина стала победительницей Паралимпийских игр в Токио, взяв золотую медаль на дистанции 100 метров баттерфляем в классе S14.
Стоит отметить, что в финальном заплыве она сумела побить свой же мировой рекорд. Две оставшиеся медали завоевали представительницы Австралии Пейдж Леонхардт и Руби Сторм.
Добавим, что для нашей сборной это уже вторая медаль на Паралимпиаде в Токио. В копилке россиян золото и бронза, которая также была завоёвана в плавательном бассейне.
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