Пловчиха Шабалина с мировым рекордом принесла России первое золото на Паралимпиаде в Токио

Стоит отметить, что в финальном заплыве она сумела побить свой же мировой рекорд. Две оставшиеся медали завоевали представительницы Австралии Пейдж Леонхардт и Руби Сторм.

Добавим, что для нашей сборной это уже вторая медаль на Паралимпиаде в Токио. В копилке россиян золото и бронза, которая также была завоёвана в плавательном бассейне.